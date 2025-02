Nikolić je pojasnio da predlog opozicije za rješavanje krize, "koji je spriječio Andrija Mandić", čini šest tačaka.

Izvor: DPS

Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić kaže da je predsjednik Vlade i Pokreta Evropa sad Milojko Spajić želio dogovor s opozicijom, ali da to nije dozvolio lider Nove srpske demokratije, šef parlamenta Andrija Mandić, prenose Vijesti.

Nikolić je pojasnio da predlog opozicije za rješavanje krize, "koji je spriječio Andrija Mandić", čini šest tačaka.

Prva tačka je zaustavljanje procedura izbora sudije Ustavnog suda, uz usaglašeno obraćanje vlasti i opozicije Venecijanskoj komisiji u cilju pribavljanja mišljenja u vezi odluke Ustavnog odbora od 17. decembra 2024. godine.

Druga tačka je - do dobijanja mišljenja Venecijanske komisije, omogućavanje rasprave o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2025. godinu i povezanim zakonima u cilju prevazilaženja "teške finansijske situacije u kojoj se Crna Gora nalazi".

Treća tačka predloženog sporazuma je da se, osim u okviru rasprave o Predlogu zakona o budžetu i povezanim zakonima, parlament ne sastaje do izjašnjena Venecijanske komisije.

Skupština će, piše u četvrtoj tački, u roku od najkasnije sedam dana od dostavljanja mišljenja Venecijanske komisije, sprovesti sve neophodne korake za njegovu potpunu implementaciju.

Peta tačka je potpisivanje političke platforme između vlasti i opozicije kojom se parlamentarne stranke obavezuju da, bez prethodno obezbijeđenog opšteg političkog konsenzusa, neće predlagati rješenja koja dijele javnost, uključujući izmjene Ustava i Zakona o crnogorskom državljanstvu.

U zaključnoj tački piše da bi se, navedenom platformom, predstavnici parlamentarnih stranaka obavezali na potpunu posvećenost ispunjavanju obaveza Crne Gore na putu pridruživanja EU.

Nikolić kaže da he Mandića izdala nervoza i strpljenje nakon očekivanog političkog raspleta u Budvi.

"A šta nam je to rekao politički rasplet u Budvi? Da je Mandić izgubio kontrolu nad svojim standardnim uporištem i da ni Vučić, ni njegov trbuhozborac, oličen u predsjedniku parlamenta Skupštine Crne Gore, nijesu uspljeli da 'reše' situaciju u Budvi", naveo je Nikolić.

Dodao je da Mandić strahuje od svakog susreta Milojka Spajića sa ambasadorima Kvinte i predstavnicima zapadnih zemalja u Crnoj Gori jer strahuje da bi mogao biti odstranjen iz parlamentarne većine, ali i da po svaku mogućnost želi da spriječi svaku konstruktivnost i stvaranje nekih zajedničkih mostova koji bi podržali brži put Crne Gore u Evropsku uniju, pišu Vijesti.

"Mandić će suspendovati mjere, ako želi dijalog, i sjesti za sto. Lopta je u dvorištu većine i od njih zavisi da li postoji spremnost", rekao je on.

Odgovarajući na pitanje o nasatvku dijaloga, Nikolić je poručio da ako postoji interes, Mandić će suspendovati mjerekoje je doio i sjesti za pregovarački sto, a ako ne, da znaju šta će činiti.

Šef poslaničkog kluba Socijaldemokrata Boris Mugoša je rekao da se, umjesto sporazuma, pribjeglo onome što se moglo vidjeli juče.

"On ima 13 poslanika, to jeste respektabilno. Poštujem svakog građanina koji glasa bilo koju partiju. Ali većina ima 53 poslanika. Kao što je juče u parlamentu rekao Mandić, kad se njemu ne dopada bilo koja izjava njegovih partnera, on preuzima stvari u svoje ruke."

Mugoša kaže da je današnja sjednica zakazana "na nevjerovatan način".

"U 11:52 sam dobio obavještenje da se sjednica nastavlja u 13, nismo pbaviješteni koje su tačke. Ovo danas nije bila prva tačka. Naravno, ništa od toga nije bilo, što je jedan pokazatelj iskomplesirane bahatosti. Ali opet kažem, odgovornost je na onih 40 poslanika koji su takođe u većini. Poruka je poslata samo nama koji nismo udaljeni. Ipak, to je greška, jer sa dnevnim redom moramo biti upoznati svi", rekao je on.

Podsjeća da je njegov predlog u 2023. prihvatila Vlada - da će od aprila 2024. biti povećane srazmjerne penzije, "pa evo tek sad usvajaju zakone".

"Sve je to licemjerstvo. Danas kolektivno pate za Budvom. Čak mi je nevjerovatno da neke partije koje nisu učestvovale u Budvi pate. Neke partije koje imaju jednog odbornika ne shvataju da im način delovanja pokazuje da postaju nebitni. Njihova jedina funkcija je da zadrže fotelje. Njih standard građana, emancipacija građana, progresivnost društva ne zanima. To je sve maska. Pišu neke barometre, pričaju bajke, a sve one građane koji su glasali druge partije sinoć u Budvi nazivaju nacionalistima, lopovima..."

Mugoša je, odgovarajući na pitanje o sastanku sa ambasadorima zemalja Kvinte, kazao da Mandić nema podršku međunarodne zajednice za mjere udaljenja, ali da je on "ozbiljan političar koji se igra sa neozbiljnim koalicionim partnerima".

Kazao je da su evropska opozicija te da neće raditi ono što je radio Demokratski front prije 2020.

"On im izdiktirao što treba da rade, oni se ne pitaju", kazao je Mugoša. "U nekim gradovima silom zadrže vlast, u nekim ni silom ne uspijevaju", dodao je.

Na pitanje novinara zašto se ne glasa za budžet, Mugoša je kazao da je to prva tačka, te da manipulišu.

"Sjećate se njihove priče o platama i penzijama, pa su isplaćene. Da bi stvorili masku redovnosti rada, oni su se dohvatili zakona o penzijama", saopštio je.

Na pitanje novinara "Vijesti" zašto su ponudili sličan sporazum kao vladajuća većina koji se razlikuje samo u dodavanju odredbe da nema izmjena Ustava i zakona o državljanstvu, kao i zašto nisu prihvatili ponudu većine pa tražili njenu dopunu, Nikolić je dogovorio da sporazum većine ne sadrži ništa sem obraćanje Venecijanskoj komisiji, prenose Vijesti.

"Mi smo željeli i kazali smo - imaćemo naš predlog s akojim ćemo ići prema Vama", istakao je.

Odgovarajući na pitanje šta je opozciija nudila PES-u, Mugoša je kazao da su ih pitali da lis sporazum, osim rješavanja političke krize, treba da sadrži odredbu da se pitanja koja dijele stave po strani do ulaska u EU.

"Nije ovdje samo ustavna kriza, koja je namjerno napravljena. Mi ovdje immo činjenicu da svakid an svjedočimo podizanju tenzija u Crnoj Gori. Moramo pričati o paketui da bi se stabilizovalo i smirilo ovo društvo", saopštio je.

Kako je kazao, većina je opoziciji rekla da žela da sačekaju mišljenje Venecijanske komisije i da odblokriaju parlament, ali da nastavljaju javni pozvi za izbor sudije umjesto Dragane Đuranović.

On je dodao da su bili blizu dogovora na prvom kolegijumu, ali da je Mandić onda prekinuo sjednicu.

Nikolić je dodao da su na kolegijumu dobili obavještenje od strane predsjednika poslaničkog kluba PES-a Vasilija Čarapića da se opoziciji nudi da se zajednički obrate Venecijanskoj komisiji, a da se u međuvremenu odblokira parlament, te da je to ponuda njegovok kluba parlamentaraca, kao i da su otvoreni za to da u sporazum uđu neke dodatne teme, ali da je Mandić nakon toga dao pauzu.

"Mandić je disciplinovao poslanički klub PES-a. strah ga ja svaki put kad SPajić sjedne sa ambasadorima Kvinte", istakao je.