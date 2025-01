Mujović je 28. decembra prošle godine izabran za prvog čovjeka Podgorice, a istog dana je, zbog nespojivosti funkcija, a shodno Zakonu o sprečavanju korupcije, podnio Spajiću ostavku na ministarsku poziciju.

Izvor: Vlada Crne Gore

Izvršni direktor Rudnika uglja Pljevlja (RUP) Nemanja Laković jedan je od kandidata za ministra energetike u vladi Milojka Spajića, saznaju nezvanično “Vijesti”.

Izvor "Vijesti" izvršne vlasti i premijerovog Pokreta Evropa sad (PES), tvrdi da Laković zasad ima najveće šanse da na funkciji naslijedi Sašu Mujovića (PES), koji je prije mjesec postao gradonačelnik Podgorice.

“Vidjećemo. Laković je odličan, ali je nestranački (kandidat), a partija je malo osjetljiva na nestranačke ljude... Zasad je on najbliži (poziciji ministra)”, rekao je sagovornik.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Spajić bi, navodno, uskoro trebalo da predloži kandidata za ministra.

Mujović je 28. decembra prošle godine izabran za prvog čovjeka Podgorice, a istog dana je, zbog nespojivosti funkcija, a shodno Zakonu o sprečavanju korupcije, podnio Spajiću ostavku na ministarsku poziciju. Međutim, iako je Spajić ostavku tri dana kasnije (31. decembra) proslijedio Skupštini, ona je još nije konstatovala. Razlog za to je što opozicija od sredine decembra ne dozvoljava održavanje sjednica najvišeg zakonodavnog doma jer tvrdi da je Ustav pogažen zbog toga što je parlament tada, bez obaveznog obavještenja Ustavnog suda, odlučio da Dragani Đuranović konstatuje prestanak sudijske funkcije u tom sudu.

Prema Poslovniku Skupštine (član 181), ona je u obavezi da na prvoj sjednici, nakon ostavke, konstatuje da je ona podnesena.

Odbor direktora RUP-a imenovao je 30. aprila prošle godine Lakovića za izvršnog direktora te kompanije. On je prije toga bio vršilac dužnosti (v. d.) direktora, te šef kabineta Odbora direktora.

Rođen je, kako piše u njegovoj biografiji koju je medijima prošle godine dostavio RUP, u Pljevljima, a diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

“U periodu od maja 2015. do marta 2024. godine bio je direktor kompanije ‘Synergy tech d.o.o Beograd’. Od januara 2012. do maja 2015. Laković je bio direktor kompanije ‘OIP Engineering ltd’, a od oktobra 2008. do aprila 2011. radio je kao generalni menadžer kompanije ‘Notham System d.o.o Beograd’. Karijeru je započeo februara 2004. u kompaniji ‘Elcom Pljevlja’”, navedeno je u Lakovićevoj biografiji.

BIRN (birn.me) je objavio krajem oktobra prošle godine da je Laković prije imenovanja na čelo RUP-a bio vlasnik i direktor kompanije “Synergy Tech”, koja je u konzorcijumu s firmom “Roto-Term” dobila 2,5 miliona vrijedan posao toplifikacije Pljevalja.

Ugovor o toplifikaciji sklopljen je 7. novembra 2022. s državnom kompanijom, Elektroprivredom Crne Gore (EPCG), koja je stoprocentni vlasnik RUP-a. Ugovorom je predviđeno da konzorcijum izradi glavni projekat i tehničku dokumentaciju primarnog toplovoda od Termoelektrane Pljevlja do grada, kao i prvu fazu primarnog toplovoda u dužini od oko 2,3 kilometra.

Istoga dana kad je imenovan za v. d. direktora RUP-a, Laković je kompletno vlasništvo u firmi “Synergy Tech” prenio na drugu osobu.

Iz RUP-a i EPCG-a nisu tada BIRN-u odgovorili na pitanja da li Lakovićevo imenovanje predstavlja konflikt interesa. Iz Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) kazali su tada BIRN-u da će pokrenuti postupak po službenoj dužnosti u cilju utvrđivanja postojanja eventualnog sukoba interesa u tom slučaju.