Radna grupa za izmjenu i dopunu Zakona o imovinskoj koristi koja je stečena kriminalnom djelatnošću počeće se radom za desetak dana.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ministar pravde Bojan Božović kaže da će novi zakonski tekst sadržati najbolje prakse zemalja Evropske unije.

"Poenta rada tog radnog tima, osim analize postojećeg zakonodavstva, svakako će biti da uzmu u obzir i italijanski i francuski model, ali i druge modele s obzirom na postojanje činjenice da nijedan model - onakav kakav se primjenjuje u jednoj državi - ne može eksplicitno biti primijenjen na jednako dobrom nivou i unutar neke druge", kaže Božović.

A da bi se bilo dobro opredijeliti se za jedan od predloženih modela, stava je advokat Veselin Radulović. Smatra i da bi italijanski dao efikasnije rezultate, što se pokazalo i u praksi te države, prenosi RTCG.

"Taj model podrazumijeva da nije potrebno postojanje osuđujuće presude (za oduzimanje imovine.prim.at), ne samo osuđujuće presude, nego ni činjenice da se vodi krivični postupak protiv nekog lica za neko krivično djelo", kaže Radulović.

Ministar Božović ističe da i francuski model ima dobrih rješenja.

"S obzirom na to da se visina sankcije određuje i na osnovu toga kolika je šteta nanijeta, svakako ćemo uzeti u obzir i taj model. Gledamo i znamo jako dobro prednosti i italijanskog modela, i taj građanski model, tako da imamo materijala za rad", kaže Božović.

Najgore bi pak bilo, napominje Veselin Radulović, ukoliko bi se vlada odlučila da zadrži postojeće rješenje koje podrazumijeva vođenje krivičnog postupka ili pretpostavku donošenja osuđujuće presude.

"Mislim da to neće dati rezultate jer nije dalo do sada. Bojim se samo da ova priča i dalje ne bude zloupotrebljavana na politički način od političkih partija jer suviše dugo slušamo te najave od ove vlade, od prethodne vlade, a i od nekih vlada koje su bile i ranije", istakao je on.

Radulović strahuje i da će sve opet biti samo pokušaj jer, kako zaključuje, političari nam nisu dali za pravo da vjerujemo drugačije.

"Sve zavisi od političke volje od političkih partija koje su sve samo ne odgovorne i ozbiljne. Onda teško da možemo očekivati pomak i u tom pravnom okviru, a samim tim ni u praksi. Nema efikasne borbe protiv organizovanog kriminala ako država ne dijeluje prema imovini lica koja su tu imovinu stekla bavljanjem kriminalom", navodi on.

iz Vlade, odnosno resornog ministarstva, uvjeravaju da će biti efikasni.

"Nadam se da ćemo u kratkom roku, kroz rad radnog tima, doći do nekih dobrih polaznih osnova. A onda kasnije i kroz nešto širi opseg rada radne grupe, odnosno ostalih predstavnika iz različitih i institucija i nevladinog sektora, ponuditi najbolje rješenje", istakao je Božović.

Ministar Božović poručuje da je nezahvalno govoriti o rokovima, ali napominje i da je izmjena i dopuna zakona o imovini stečenoj kriminalnom djelatnošću prioritet Ministarstva pravde.