Vlada Crne Gore će najkasnije do kraja naredne nedelje sazvati sljedeću sjednicu Skupštine opštine Budva, saznaju “Vijesti”.

To znači da je prethodna sjednica koja je prekinuta 10. januara završena, jer bi u suprotnom, sljedeće zasijedanje trebalo da zakaže najstariji odbornik Savo Medigović (Budva naš grad) koji predsjedava parlamentom do izbora predsjednika Skupštine.

Iz Službe Skupštine opštine (SO) Budva su ranije danas “Vijestima” saopštili da nemaju informaciju o terminu nastavka procedure izbora predsjednika SO, te da čekaju mišljenje Ministarstva javne uprave (MJU) vezano za status prekinute sjednice SO i rokova u okviru kojih je moguće izbor sprovesti.

Skupštinska služba je prije dva dana uputila dopis resoru na čijem je čelu Maraš Dukaj da im se odgovori o statusu prekinute sjednice ali i roka do kada parlament mora biti konstituisan.

Konstitutivna sjednica na čijem dnevnom redu je bio izbor predsjednika parlamenta prekinuta je 10. januara. Skupštinska služba je tražila mišljenje MJU upravo zbog specifičnosti situacije, jer tu sjednicu je zakazala Vlada, pošto budvanski parlament nije konstituisan ni nakon majskih izbora prošle godine, odnosno nije izabran šef parlamenta.

Konačni rezultati novembarskih izbora u Budvi objavljeni su 13. decembra prošle godine, te je prema zakonu, rok za održavanje sjednice istekao u ponoć 12. januara. Stoga su iz budvanske SO od Ministsrstva javne uprave tražili tumačenje da li je prekinuta konstitutivna sjednica završena ili se može nastaviti, imajući u vidu da zakonski rok za izbor predsjednika Skupštine opštine ističe 12. februara, prenose Vijesti.

Osam odbornika "Budva naš grad", dva Evropskog saveza i jedan iz GP URA, predložili su Petra Odžića iz Evropskog saveza za predsjednika parlamenta.