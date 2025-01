"Danas smo imali upad bezbjednosno interesantnih lica i predstavnika prekršilaca zakona u lokalni parlament, organizovan od strane Demokratske Crne Gore i Nove srpske demokratije "

Izvor: Budva naš grad

Jovanović je pozvao večeras predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, premijera Milojka Spajića i predsjednika Skupštine Andriju Mandića da proglase vanredno stanje u opštini Budva.

Nikola Jovanović, nosilac liste "Budva naš grad" saopštio je da je situacija u Opštini Budva je danas alarmantna i vanredna, kako prenose Vijesti.

"Danas smo imali upad bezbjednosno interesantnih lica i predstavnika prekršilaca zakona u lokalni parlament, organizovan od strane Demokratske Crne Gore i Nove srpske demokratije na način da se spriječi knstituisanje vlasti odnosno konstituisanje lokalnog parlamenta i da se zaokruži izborna volja građana Budve", istakao je Jovanović.

Dodao je da je "danas to djelovanje zaokruženo i potpomognuto nažalost državnim institucijama u prvom redu Urave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kroz djelovanje državne sekretarke Kažanegre Stanišić".

Rekao je da je Kažanegra Stanišić "umjesto da spriječi počinioce i prekršioce zakona upravo pozivala ta lica da danas upadnu u salu Skupštine opštine Budva i da se onemogući njen rad".

"Ja želim da obavijestim cjelokupnu crnogorsku javnost da se ta bezbjednosno interesantna lica i ovoga trenutka nalaze u skupštinskoj sali, da su nasilno uščla u zgradu Opštine, probila glavna vrata, probila protivpožarni ulaz, savladala obezbjeđenje i kao taoce drže Opštinu Budva u situaciji koja se mora smatrati vanrednom", rekao je Jovanović

Jovanović je kazao da je ovo zaista zabrinjavajuća situacija.

"Nemamo postupanje nadležnih državnih organa iako smo podnijeli krivičnu prijavu preko Odjeljenja bezbjednosti. Još uvijek nemamo postupanje nadležnog državnog tužioca niti je bilo ko iz Uprave policije, do direktora Šćepanovića reagovao i spriječio narušavanje javnog reda i mira i kršenje izbornih prava građana Budve. Očigledno da ova situacija zahtijeva hitno uvođenje vanrednog stanja od strane Savjeta za odbranu i bezbjednost. Pozivam predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, premijera Milojka Spajića i Andriju Mandića koji vrši funkciju predsjednika Skupštine da se hitno sastanu i da u opštini Budva proglase vanredno stanje jer ova situacija zaista mora da se raščisti", rekao je Jovanović, pišu Vijesti.

Takođe, naveo je da je zabrinut ne samo za bezbjednost odbornika, koji su predstavnici građana Budve, već i za sve građane Budve.

"Ukoliko se hitno ne reaguje, u Budvi je moguće da se desi neko krvoproliće ili scenario koji kasnije moramo sagledavati po odgovornosti onih koji nisu reagovali. Molim nadležne institucije da ozbiljno shvate svoj posao a da Uprava policije hitno dođe u Opštinu Budva, u ovu zgradu i udalji bezbjednosno interesantna lica i kriminalce iz ove zgrade jer ovo nije štab organizovanih kriminalnih grupa, ovo je institucija građana Budve", kazao je Jovanović.

"Što se nas tiče, vidjeli ste po njihovom djelovanju, Nove srpske demokratije, njihovog nosioca Mladena Mikijelja, kako oni podrazumijevaju dogovor ili pregovor sa nama ili formiranje vlasti. Od ovoga trenutka, odgovorno tvrdim nijedan odbornik 'Budva naš grad', nijedan član ili onaj koji je podržao našu listu ne uzima u obzir da više ikada, na bilo koji način sarađuje sa Novom srpskom demokratijom i njima sličnim jer ono što imamo priliku da danas gledamo od 2020. kada smo promijenili vlast je možda i gore nego što je bilo ranije. Još jednom pozivam nadležne državne institucije da hitno reaguju i da uvedu vanredno stanje, kako bi se institucije dovele u regularan rad i kako bi mogla SO dalje da nastavi svoj rad i konstituiše se", rekao je Jovanović.

Jovanović je rekao da dok god Uprava policije ne reaguje i ne udalji bezbjednosno interesantna lica iz zgrade, nemoguće je nastaviti sjednicu.

"To je vrlo poznato i onima koji sjede skrštenih ruku, koji očigledno daju logistiku za ovakvo postupanje. Dok god Uprava policije ne reaguje i ne pošalje ako treba specijalne jedinice i jedinice za borbu protiv terorizma, jer ovo jeste akt terorizma,, sprečavanje narodnih predstavnika, izabranih na regularnim izborima, na osnovu izvještaja izborne komisije da odlučuju i donose odluke, onda je jasno da ta sjednica ne može da se održi, i u ovakvom stanju koje je faktički vanredno, nemoguće je postupati sa naše strane ukoliko nemate dejstvovanje u hitnom postupku nadležnih državnih institucija. Tako da je to više pitanje za Upravu policije, ne za nas", kazao je on, pišu Vijesti