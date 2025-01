Jovanović je to kazao u pauzi zasijedanja, odgovarajući na pitanje da li je sporno to, što za predlog da šef budvanskog parlamenta bude nosilac liste Evropskog saveza Petar Odžić, dobije podršku do sada opozicionog DPS-a...

Izvor: Budva naš grad

Nikola Jovanović, potpredsjedsjednik Opštine Budva i lider građanske liste "Budva naš grad", kazao je da su i ranije donosili odluke sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), kao što je budžet, kako prenose Vijesti.

Jovanović je to kazao u pauzi zasijedanja, odgovarajući na pitanje da li je sporno to, što za predlog da šef budvanskog parlamenta bude nosilac liste Evropskog saveza Petar Odžić, dobije podršku do sada opozicionog DPS-a.

"Mi ćemo podržati gospodina Odžića jer je njegov politički subjekt naš partner od 2017. Izuzetno je radio posao kao sekretar za finansije, uspjeli smo da vratimo 54 miliona eura duga. Njegov politički subjekt zajedno sa URA se uvijek odazivao pregovorima oko formiranja vlasti”, kazao je Jovanović, pišu Vijesti.

Na postavljeno pitanje da je izdao glasače jer će Odžića izabrati uz podršku DPS-a, Jovanović je kazao da ne zna da li će izabrati Odžića jer su u sali neidentifikovana lica, koja "prave cirkus" i spriječavaju održavanje sjednice.

"Mi ćemo za sva kadrovska rješenja koja uputimo ka Slupštini tražiti podršku odbornika. Ko će da nas podrži, nike pitanje za nas nego za druge političke subjekte. Odbornike ne dijelimo na odbornike prvog i drugog reda. Smatram da je odgovornost na sve poslije drugog izbornig ciklusa da nas podrže. Očekujemo podršku svih odbornika”, kazao je Jovanović.

Potpredsjedsjednik Budve ne vidi ništa sporno što će Odžić biti izabran iz podršku DPS-a, jer su ranije sa tom partijom izglasavali budžet, privremeno finansiranje, plan investicija..