Iz koalicija „Za budućnost Budve kažu da je sada pred Budvom lak izbor.

Izvor: Budva naš grad

Podsjetimo, Budva ide na nove lokalne izbore, nakon što su sinoć Demokrate povukle incijativu za izbor Đorđa Zenovića za predsjednika parlamenta.

Koalicija „Za budućnost Budve – Budva, otvoreni grad“ koju je na izborila predvodio Mladen Mikijelj, saopštila je da je sinoć građanima Budve i Crne Gore postalo jasno o čemu se iza kulisa govorilo mjesecima

“Javnosti je ozvaničena saradnja osovine DPS - SDP i privatno-rođačke grupe građana Nikole Jovanovića. Oni koji su oteli mandate svojoj partiji juče su otrčali u zagrljaj DPS - SDP listi čiji su šefovi decenijama uništavali Crnu Goru i Budvu, o čemu se mjesecima za nama možemo upoznati iz medija (a vjerujemo da će se o DPS pohari Crne Gore još dugo i pričati)”, poručuju iz te kolacije.

Iz koalicija „Za budućnost Budve kažu da je sada pred Budvom lak izbor.

“Posebno smo ponosni jer je naša koalicija svojim političkim djelovanjem i porukama ispisala nove stranice političke istorije cijele zemlje. "Za budućnost Budve - Budva otvoreni grad" je predložila i juče bila sprema da glasa za kolegu Ðorđa Zenovića, nosioca liste Demokratske Crne Gore bez i jednog sastanka ili uslova vezanog za izbor. Poslali smo poruku da su naša djeca važnija od nas samih i da je budućnost mnogo bitnija od puste prošlosti”, navode u saopštenju.

Nikola Jovanović je, kako kažu, poslao poruku da mu je važniji rad za kriminalce i one koji uništavaju Budvu, i sad i u prošlosti.

“Ta njegova poruka je nama jasna odavno, ali je od juče postala jasna svima! Budva budućnosti koju predstavljamo mora pobijediti Budvu kavačkog klana (iza koje stoji i DPS), kriminala, zakulisnih radnji, paralelnog odlučivanja izvan Opštine. Mi smo poslali poruku da je ovo grad svih nas, grad poštenih, moralnih, vrijednih i pametnih ljudi. A nova koalicija Nikola Jovanović - DPS - SPD pokušala je anulirati putem parade uvreda, primitivizma, dobacivanja, glume i vulgarnosti. To je slika Budve koju sada moramo potući do nogu i za to imamo priliku”, navodi se u saopštenju koalicije.

U koalicija „Za budućnost Budve“ kažu da je njihov svaki postupak juče bila pružena ruka bez podmetanja i laži jer su, kažu, govorili u ime svih 30.000 građana Budve.

“Sa druge strane smo čuli isključivo bestidne laži, podmetanja, uvrede i prijetnje. To je jezik ljudi koji su političko krilo ozloglašenog kavačkog kriminalnog klana koji je stvorio bivši DPS režim i govore u ime narko dilera, kamataša, kriminalaca, divljih graditelja i pljačkaša koji ovog puta konačno moraju da odu u istoriju, umjesto što žele da se izdignu iz pepela preko privatnih političkih organizacija koje su osnovali i kakva je i “Budva, naš grad”, poručuju iz koalicije „Za budućnost Budve“.

Ovog puta kažu da nijesu kao pobjednici izbora, uspjeli da formiraju vlast.

“Nažalost građani nisu prepoznali vješto serviranu prevaru i kukavičje jaje grupe "Budva, naš grad" i Nikole Jovanovića. Naposletku, imamo novu šansu i pozivamo sve da izađu na izbore. Sada kada su sve maske pale i sve veze i odnosi DPS - SDP - Nikola Jovanović su ogoljeni - moramo im dati jasan odgovor, kazniti ih za obmane i prevare i poslati ih u političku prošlost”, zaključuje se u saopštenju koalicija „Za budućnost Budve“.