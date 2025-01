"Mislim da je prirodnije da se vidimo u Podgorici ili Beogradu, nego da se susrećemo po evropskim metropolama"

Izvor: Kurir

Premijer Srbije Miloš Vučević, odgovarajući na pitanja novinara, kazao je da odnosi između Srbije i Crne Gore su dobri, a mogu i moraju biti još bolji.

Vučević je u Mojkovac došao, kako je kazao na obilježavanje 109 godina od Mojkovačke bitke, a na poziv predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića i predsjednika Opštine Mojkovac Veska Delića, pišu Vijesti.

On je rekao da smatra da su sazreli uslovi da se sastane sa premijerom Milojkom Spajićem u Podgorici ili Beogradu.

"Čuo sam se juče sa premijerom Spajićem telefonom, razmijenio sam poruke sa predsjednikom Jakovom Milatovićem, kao i predsjednikom Skupštine Mandićem, nakon tragedije na Cetinju. Spreman sam za sastanak sa premijerom Vlade Crne Gore, kad god i gdje god treba, u Podgorici ili Beogradu. Mislim da je prirodnije da se vidimo u Podgorici ili Beogradu, nego da se susrećemo po evropskim metropolama. Spajić je dobrodošao u Srbiju, kako što su se ministri susretali, mislim da je sazreo momenat i da se organizuje susret dva predsjednika vlada", poručio je on.

Istakao je važnost ekonomskih projekata koji treba da povežu dvije države. To je, smatra, mnogo bitnije od dnevnopolitičkih razmirica i različitog gledanja na istorijske događaje.

"Za nas u Srbiji je bitno da čujemo da li Crna Gora ima planove da put od Andrijevice nastavi ka granici sa Srbijim. To utiče na na odluku Srbije da li ćemo mi nastavljati put od Sjenice ka Crnoj Gori. Nadam se da ćemo imati period stabilnosti i moći da se fokusiramo na rast ekonomija naših država, na rast plata i penzija, da ljudi ostaju u regionu,a demografija je najveći problem svih nas. Sve se svodi na demografiju i broj ljudi koje imate. Treba da gledamo šta zajednički da uradimo, ne moramo isto misliti o svim pitanjima", kazao je Vučević.

Kako je kazao Vučević, do sada nije mnogo urađeno oko inicijative da se studentima iz Crne Gore, koji se izjašnjavaju kao Srbi omoguće besplatno školovanje u Srbiji. No, kako tvrdi, nije to bila priča namijenjena periodu pred popis u Crnoj Gori, već će se, kako je kazao realizacija te ideje nastaviti, kako prenose Vijesti.

"To je bila obostrana incijativa Saveza crnogorskig studenta i Vlade Srbije. Dajemo privilegiju kod školovanja i studiranja za građane koji se osjećaju kao dio srpskog naroda, kao i što druge države imaju takav program. Onda smo samo razgovarali kako da se isprati da oni koji koriste tu mogućnost da studiraju u Srbiji pod povoljnim uslovima zaista izjašnjavaju kao pripadnici srpskog naroda. Nijesmo, nažalost, mnogo u tom smislu uradili. Volio bih da smo bili funkcionalniji i učinkovitiji. Nadam se da ćemo u narednom periodu te stvari ispraviti. Naravno, to nije samo pitanje Srbije, tu nam treba i podrška Vlade Crne Gore“, kazao je premijer Srbije.

Kako kaže, poruke Mojkovačke bitke su neprolazne. Kako je kazao, da nije bilo junaka sa Mojkovca, ne bi bilo Solunskog fronta, ne bi bilo Kajmakčalana, ne bi bilo 1918. godine... Vučević vjeruje da će Crna Gore i Srbija zajednički ubuduće obilježavati datume, koji povezuju dvije države.

"Vjerujem da ćemo zajednički obilježavati sve one datume, koji su u istoriji jedne i druge države upisani, da se nećemo stidjeti onogo što nas je povezivalo, poštujući, naravno postojanje dvije države", kazao je on.

Vučević odgovarao je na pitanja novinara nakon sastanka sa predsjednikom Opštine Veskom Delićem, nakon čega će govoriti i na svečanoj sjednici SO Mojkovac, povodom Dana opštine.