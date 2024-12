Ocijenio je da su Crna Gora i Srbija bile glavne teme sučeljavanja predsjedničkih kandidata koji su učestvovali na jučerašnjim izborima u Hrvatskoj.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kaže da je Hrvatska, koja je nedavno blokirala zatvaranje jednog poglavlja u pregovorima naše države sa Evropskom unijom, ispostavila Crnoj Gori trinaest zahtjeva.

“Sučeljavanja predsjedničkih kandidata, njima je glavna tema bila Srbija, predsjednik države i potreba da se Srbija, a onda su ubacili i Crnu Goru, prevaspita na način što će… Srbiji traže ovih 12.000 kilometara, a nama su ispostavili 13 zahtjeva. Od toga, da im damo Prevlaku, odnosno da uđu u kontrolu morskog dijela Bokokotorskog zaliva, jer smatraju da je kopneni dio njihov. Da im vratimo brod ‘Jadran’, da promijenimo ime plivališta ‘Zoran Gopčević’ kako oni budu odredili, da se obavežemo da ćemo imati kurseve hrvatskog jezika na Ivanovim koritima, da sami procesuiramo ratne zločince čija će oni imena da dostave, pa da ih isporučujemo…”, rekao je Knežević u emisiji na jednoj televiziji u Srbiji, prenosi CdM.

Među gostima je bio i predsjednik te države Aleksandar Vučić.

Kazao je da Hrvatska traži i da se “kazne i procesuiraju ljudi koji su bili u Morinju”.

“Tamo niko nije pretučen niti je bilo ko poginuo, a tamo je stavljena ploča gdje piše da smo mi mučili Hrvate. Dakle, imamo nekih 12-13 uslova. Već smo im vratili Dom kulture ‘Josip Marković’ u Tivtu i rekli su da su tek počeli sa tim zahtjevima”, rekao je Knežević.

Komentarišući odluku Vlade da proglasi Dan žalosti u Crnoj Gori zbog ubistva djeteta u zagrebačkoj školi, kaže da je izvršna vlast donijela odluku “kao što je donijela zbog onoga što se dogodili u Srbiji”.

“Nažalost, nismo donijeli odluku i meni je krivo zbog toga, kad smo već krenuli sa tim, kad su bile one velike poplave u Jablanici, na području Bosne i Hercegovine”, rekao je Knežević.

Ali, kako je rekao, sad se dešava ono na šta je “sve vrijeme upozoravao”.

“Znate kad su vaterpoliste Crvene zvezde napali u Splitu, pa kad su pobjegli u more? I bio je tamo jedan Crnogorac, Kralj, on je njima sve govorio: ‘Ja nisam Srbin, ja sam Crnogorac’. A oni su njemu govorili: ‘Ti si još gori’ i još više su po njemu mlatili nego po ostalima. Mi smo sad došli u situaciju da Hrvatska misli da može da blokira naš put. Ovaj Bulj, njemu ga kuća daje, ne znam je li porijeklom Srbin ili nije, ali zamislite da se prezivate Bulj, ja bih sve uza zid iša’. I on izađe i saopšti da je on htio pokazati Vučiću ili bilo kome, tamo u Dubrovniku, da ih je ponizio. On je jedan od ključnih ljudi koji je zaustavio ulazak srpskih političara u tu vladu, ti ljudi iz tog Domovinskog pokreta. Imate ovu gospođu Kekin, koja je udata za Srbina. Mile Kekin, lider grupe Hladno pivo nije Mile nego Milutin, ali je popularno da sad budeš Mile. Sad, ta gospođa kaže da se više nikad desiti neće da, za dan njihovog domovinskog obilježavanja 4. avgusta i ‘Oluje’, hrvatska zastava ne bude na pola koplja u Beogradu, jer će ona da smijeni ambasadora u Beogradu. I naravno, salve napada na Aleksandra Vučića. Samo pogledajte ta njihova sučeljavanja i vidjećete da smo mi Srbi i Crnogorci, Srbija i Crna Gora bili glavne teme”, kazao je lider DNP-a.

Rekao je i da u Evropi postoji 41 granični spor, a da od toga Hrvatska ima četiri, piše CdM.

“Zamislite da u komšiluku imate komšiju koji ni sa kim ne priča i non-stop nosi nekakav kosijer i vilu, prijeti ti katastrom, policijom… i ti ne možeš ni na jedan način da sa tim ljudima i sa tim komšijom napraviš dogovor, zato što traži da ima pravo nad tvojom imovinom”, kazao je Knežević.