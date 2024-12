Poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata (SD) skandirali su "izdaja" i udarali o sto u parlamentu.

Sjednica Skupštine nastavljena je nakon jednosatne pauze, a šef parlamenta Andrija Mandić pročitao je zaključke sa Ustavnog odbora i naveo da je konstatovao prestanak funkcije sutkinji Ustavnog suda Dragani Đuranović.

Mandić je kazao da prekida sjednicu i da se sjutra nastavlja sa radom.

Huter je, nakon prekida, Mandiću kazao da "ima drugu državu".

Ustavni odbor je ranije danas donio zaključak da raspiše oglas za izbor dvoje sudija Ustavnog suda (US) koje bira Skupština, te da se razgovara sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem da on raspiše oglas za izbor još dvoje sudija US za koje je on nadležan.

Prestanak mandata je ranije konstatovan Miloradu Gogiću, pa je parlament, imajući u vidu da šef države predlaže dva kandidata, mogao danas da konstatuje samo prestanak mandata Đuranović.

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić pauzirao je ranije današnju sjednicu parlamenta nakon što su poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) koji su bili na sjednici Ustavnog odbora na kojoj je bačena dimna bomba ušli u plenarnu salu.

Poslanica DPS Aleksandra Vuković Kuč je nakon što su poslanici DPS ušli u plenarnu salu rekla: "Poslanice Božović (Jelena, predsjednica Ustavnog odbora), dozvolite da idemo da se sastanemo sa sudijama Ustavnog suda. Ali, Vi ste htjeli ustavni puč".

Mandić je nakon toga saopštio da daje petominutnu pauzu, međutim sjednica još uvijek nije nastavljena.