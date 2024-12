Poslanici opozicije poručuju je da se namjerama da se penzioniše troje sudija US gazi Ustav i da je u toku ustavni puč. Poslanici vlasti imaju drugačije mišljenje i smatraju da njihov stav ima utemeljenje u Ustavu Crne Gore.

Izvor: Youtube/Printscreen/Skupština Crne Gore

Aktiviranjem dimne bombe danas je prekinuta sjednica Ustavnog odbora na kojoj se vodila burna polemika o načinu penzionisanja sudija Ustavnog suda.

Poslanici opozicije poručuju je da se namjerama da se penzioniše troje sudija US gazi Ustav i da je u toku ustavni puč. Poslanici vlasti imaju drugačije mišljenje i smatraju da njihov stav ima utemeljenje u Ustavu Crne Gore.

Iako je bačena dimna bomba, sjednica Ustavnog odbora je nastavljena i na njoj su usvojeni zaključci da se raspiše oglas za izbor dvoje sudija Ustavnog suda (US) koje bira Skupština, te da se razgovara sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem da on raspiše oglas za izbor još dvoje sudija US za koje je on nadležan.

Pogledajte trenutak kada je bačena dimna bomba:

Ovako se “obilježava” sprovođenje ustavnog puča. ✊pic.twitter.com/gohlvam2Mi — Mihailo Anđušić (@miki_andjusic)December 17, 2024

Predsjednica Ustavnog odbora Jelena Božović iz NSD-a istakla da je troje sudija Ustavnog suda steklo uslov za penziju, i to Dragana Đuranović, Desanka Lopičić i Budimir Šćepanović.

“Na sajtu Ustavnog suda postoji obavještenje iz juna da su sudije donijele odluku da se ne obavještava Ustavni odbor, što predstavlja vanredan i opasan pravni presedan, čime se derogira Ustav, a sve u cilju dužeg ostanka na funkciji sudija Ustavnog suda”, kazala je Božović.

Ona je dodaka da je Ustavni sud već u blokadi.

“Imam pripremljene zaključke na osnovu kojih će konstatovati prestanak mandata tim sudijama, te za raspisivanje oglasa za izbor novih sudija”, navela je ona, i tvrdi da postoji većina za izbor sudija Ustavnog suda.

Poslanica DPS-a Aleksandra Vuković Kuč je kazala da je u toku ustavni puč.

“Ovo je urota i zavjera kojom se Crna Gora želi spriječiti u euroatlantskoj integraciji. A sve vrijeme smo imali takve urote – uključujući i rezoluciju povodom koje smo dobili veto na poglavlje 31. Ovo ovako nećete raditi”, kazala je ona.

Prema njenim riječima ovu državu još štiti Ustav, “iako pokušavate to da ukinete”.

“A u članu 154 Ustava stoji da ove razloge utvrđuje Ustavni sud, do čega nije došlo. Vi ste imali neko dopisivanje sa predsjednicom Ustavnog suda, ali predsjednica nije Ustavni sud. Nikakav dopis Ustavnog suda nijesmo dobili do ovog momenta. Zahtijevamo da Odbor traži od Ustavnog suda obrazloženje i obavještenje da li je neko od sudija stekao uslove za odlazak u penziju”, dodala je.

Ona traži da se prihvati zahtjev opozicije.

“Ovo je pamflet ispisan u partijskoj kancelariji Andrije Mandića. Ubijeđena sam da za ovaj ustavni puč on nema podršku pojedinih parlamentarnih subjekata, koji su prije nekoliko dana ovdje pokazali potrebu da zaštite ustavni poredak Crne Gore”, rekla je ona.

Božović je kazala da Vuković Kuč želi da blokira rad Ustavnog suda, pojašnjavajući da su sudije po automatizmu stekle uslov za penziju i njihove odluke mogu biti upitne pred međunarodnim sudovima.

Poslanica PES-a Jelena Nedović je naglasila da imamo samovolju da sudije same odlučuju da ovom odboru ne dostave obavještenje da su stečeni uslovi da idu u penziju. Dodala je da je ovo je vanredna situacija.

“Troje sudija daje sebi za pravo da su oni iznad Ustava i iznad zakona. Ovdje se ne radi o sprovođenju samovolje, nego očuvanju Ustavnog poretka i onoga što zakoni jasno propisuju”, kazala je ona.

Poslanik GP URA Filip Adžić da ovakvoga urušavanja institucija nije bilo.

On je rekao Jeleni Nedović da je očigledno loš pravnik i da njen kolega Darko Dragović nije na sjednici jer se kao pravnik stidi onoga što se dešava.

“Ovo što vi danas radite, mislim da se ovo nikad nije dešavalo u Crnoj Gori. Institucije ove države su bolje okupatori poštovali nego vi. Ovakvo urušavanje institucija Crna Gora ne poznaje. Da vi sebi dajete pravo da preuzimate funkciju Ustavnog suda – jeste li vi svjesni što radite”, upitao je on.

Što je sa vama i što pokušavate da uradite danas, pitao je on Božović.

“Ko ste vi da cijenite jesu li sudije Ustavnog suda prekršile Ustav ili ne”, upitao je on poslanicu ZBCG.

Poslanik Admir Adrović (BS) istakao je da, ako podrže zaključke koje je predložila Božović, mogu ući u zonu kršenja Ustava.

“Mislim da ćemo izazvati probleme. Jedini izlaz je da se nastavi poziv za sedmog sudiju Ustavnog suda i da se to završi po Ustavu i tako ćemo izbjeći blokadu”, smatra on.

Lider DUA Mehmed Zenka rekao je da ga čudi kako to da u Odboru žele biti veći pravnici od sudija Ustavnog suda.

“To nijesu obični pravnici, polovini njih bih dao doživotno da budu na tim mjestima, kao što se to radi u Americi i Britaniji. To su vrsni pravnici. Znam jedno – Ustavni sud nije donio nikakvu odluku kojom je odbio da obavijesti Ustavni odbor. Gdje je ta odluka, vi nemate taj dopis. Vi imate samo dopis predsjednice suda, koja na osnovu svojih indicija to zaključuje”, rekao je on.

Pozvao je na spuštanje lopte, navodeći da je vlast već kršila zakone suprotno preporukama Evropske unije.

“I sad se dešava da hoćemo da gazimo Ustav. Ako se ovo desi – Crna Gora više nema zakona”, dodao je on.

Poslanik Demkrata Duško Stjepović kazao je kako nije prvi put da se dešava ovakva situacija.