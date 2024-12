“Od kad postoji Ustavni sud, ovo se nikad nije desilo”, kazao je on

Nakon što su danas na sjednici Ustavnog odbora usvojeni zaključci da se raspiše oglas za izbor dvoje sudija Ustavnog suda (US) koje bira Skupština, te da se razgovara sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem da on raspiše oglas za izbor još dvoje sudija US za koje je on nadležan, lider GP URA Dritan Abazović je rekao da je na današnji dan izvršen državni udar na crnogorske institucije.