Na sajtu ASK-a objavljeni su privremeni izvještaji za koalicije PES/SNP i Za budućnost Berana, kao i za Evropski savez, Demokrate, DPS, BS i SPP.

Izvor: Opština Berane/Biro za odnose sa janošću

Za izbornu kampanju u Beranama sedam lista je potrošilo ukupno 24,5 hiljade eura, od čega više od polovine za medijsko predstavljanje, pokazuju privremeni izvještaji objavljeni na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

Lokalni izbori u Beranama biće održani sjutra, a na njima učestvuje deset lista. Za mjesta u beranskom parlamentu bore se koalicije Pokreta Evropa sad (PES) i Socijalističke narodne partije (SNP) i Za budućnost Berana (Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Ujedinjena i Prava Crna Gora), zatim Demokratska partija socijalista (DPS), Demokratska Crna Gora, Bošnjačka stranka (BS), Evropski savez, Stranka pravde i pomirenja (SPP), Slobodna Crna Gora, Građanski pokret “Zato što volim Berane” i grupa građana “Živimo za mladost - Milanko Šćekić”.

Za troškove izborne kampanje izdvaja se 0,25 odsto tekućeg budžeta (bez kapitalnog i budžeta fondova). Od toga se 20 odsto raspodjeljuje u jednakim iznosima partijama u roku od osam dana od isteka roka za dostavljanje izbornih lista. Partije koje osvoje mandate dobijaju, srazmjerno broju osvojenih mandata, 80 odsto ukupno opredijeljenog novca.

Za lokalne izbore u Beranama iz budžeta opštine je opredijeljeno ukupno 21.668 eura. Od toga partije učesnice na izborima odmah dobijaju 20 odsto, odnosno oko 4,33 hiljade eura, dok će 80 odsto (oko 17,33 hiljade) biti podijeljeno prema broju osvojenih mandata. Ukupan broj mandata u lokalnom parlamentu je 35, a “cijena” jednog je 495,29 eura, objavio je ASK.

Za izbornu kampanju najviše je, prema izvještajima ASK-a, potrošila koalicija PES/SNP, više od 11 hiljada eura.

Od toga su prijavljeni troškovi za predizborne skupove bili 500 eura, za reklamne spotove i reklamni materijal utrošeno je 8.360 eura, a za medijsko predstavljanje, oglase i publikacije 2.285 eura.

Troškovi kampanje koalicije Za budućnost Berana iznose skoro 9,5 hiljada eura.

Od toga su, kako je navedeno u izvještajima, troškovi medijskog predstavljanja, oglasa i publikacija 8.000 eura, režijski i troškovi opšte administracija 1.395 eura, a ostali troškovi 59,65 eura.

Demokrate su za kampanju potrošile 1.090 eura i to sve za medijsko predstavljanje, oglase i publikacije.

Troškovi kampanje Evropskog saveza iznose 1.264 eura. Od toga se na troškove za reklamne spotove i reklamni materijal odnosi 964,6 eura, a na troškove medijskog predstavljanja, oglasa i publikacija 300 eura.

Troškovi BS-a iznose 774,4 eura i odnose se na medijsko predstavljanje, oglase i publikacije.

DPS je za kampanju potrošio ukupno 400 eura i to za predizborne skupove.

SPP je u izvještaju prijavio troškove kampanje od 500 eura za reklamne spotove i reklamni materijal.

U Beranama su nakon prethodnih izbora 2022. godine, vlast od 19 odbornika napravili koalicija Za budućnost Berana, Demokrate, lista Berane sad, Prava i Ujedinjena Crna Gora tako što su poslali u opoziciju do tada vladajuću Socijalističku narodnu partiju (SNP).

Do političke krize i vanrednih lokalnih izbora u Opštini Berane došlo je kada nakon prve dvije godine dogovorena rotacija na mjestu predsjednika opštine između Nove srpske demokratije i Demokrate nije uspjela, jer nije bilo neophodne većine u vladajućoj koaliciji, i kada sve to nije završeno do 13. jula.

Ministarstvo javne uprave je 4. septembra raspustilo Skupštinu opštine i uvelo prinudnu upravu, odnosno odredilo odbor povjerenika, a dan kasnije, 5. septembra, predsjednik države Jakov Milatović raspisao je izbore za 8. decembar.