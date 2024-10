Koalicija Demokrate - Pokret Evropa sad, koju predvodi Dragana Kažanegra Stanišić, predala je sinoć Opštinskoj izbornoj komisiji listu za predstojeće, vanredne izbore u Budvi zakazane za 17. novembar.

Izvor: Demokratska Crna Gora

„Kao žena i majka i član naše divne zajednice osjećam duboku povezanost sa našim gradom i njegovim ljudima. Naša Budva je mnogo više od kamenih zdanja i mora koje nas okružuje, ona je naša tradicija, naša porodica i zajednica koja pripada svima koji u njoj žive i koji u nju dolaze. Iza nas je mnogo izazova, ali ono što me uvijek iznocva inspiriše jeste snaga i mudrost našeg naroda. Zajedno sa svojim timom koji čine pošteni, marljivi ljudi potpuno sam posvećena tome da gradimo Budvu u kojoj ćemo svi živjeti bolje. Moja vizija nije samo modernizacija institucija, već i obnova duha zajedništva“, poručila je nositeljka liste Kažanegra Stanišić i dodala:

„Mi žene, koje često nosimo najveći teret brige za porodicu i zajednicu znamo kako je važno graditi siguran dom. Zato želim da Budva bude dom za sve, mjesto gdje će naša djeca rasti u sigurnosti gdje će se svaka porodica osjećati poštovano“, kazala je ona, prenose Vijesti.

Kažanegra Stanišić je istaklada će se njen tim i ona još jače boriti za transparentnu, efikasnu i pravednu lokalnu samoupravu u kojoj će interes građana uvijek biti ispred ličnih interesa.

„Često čujem da su neki skeptični prema tome da žena vodi ovaj proces, ali vjerujem da je vrijeme da pokažemo kako snaga žene nije u podjelama nego u stvaranju. Ne tražim vašu podršku jer sam žena, već jer sam spremna da zajedno sa vama gradim bolju Budvu za sve nas. Vjerujem da ozbiljnost politike nije u moći već u služenju narodu, našoj djeci i budućim generacijama“, saopštila je Kažanegra Stanišić.

Navela je da je u ovom izbornom procesu neće ulaziti u sukobe niti dozvoliti da se kampanja te koalicije pretvori u polje podjela i vrijeđanja.

„Pozivam sve da se usredsredimo na ono što je zaista važno - izgradnju bolje Budve. Svako ko ima dokaze o nepravdama i nezakonitostima neka se obrati nadležnmim institucijama. Mi nećemo dozvoliti da se dezinformacije i strah razore naše porodice. Budva je simbol suživota, različitosti, bogate kulture i istorije. Naša snaga leži u našoj različitosti, a naš prosperitet u našem zajedništvu. Budva 17. novembra bira samu sebe – siguran, pravedan i prosperitetan grad za sve nas. Ova pobjeda neće biti samo politička, to je pobjeda mira, povjerenja i solidarnosti. To je pobjeda za našu djecu, za našu Budvu i sve one koji u nju dolaze. Zajedno možemo, zajedno ćemo uspjeti“, poručila je ona, pišu Vijesti.

Predsjednik Incijalnog odbora PES Budva Dejan Rabrenović kazao je da su njihove poruke jasne.

„Pokret Evropa sad biće konstruktivan činilac buduće lokalne vlasti, stabilne i iznad svega posvećene našim sugrađanima , a nikako liučnim i uskopartijskim interesima. Nastupamo u koaliciji sa Demokratama, našim kolegama sa kojima zajedno na nivou države postižemo izuzetne rezultate. Mi dijelimo iste političke vrijednosti i viziju Budve, evroposkog grada budućnosti. Naša koalicija biće temelj buduće vlasti - još jači za časnu, odgovornu i transparentnu loklanmu upravu svih nas“, kazao je Rabrenović.

Na listi su: Dragana Kaženegra Stanišić, Predrag Zenović, Željko Franeta, Dejan Rabrenović, Slavica Maslovar, Marko Andrić, Jelena Janićijević, Nikola Božović, Dijana Čelebić, Risto Stanišić, Tamara Liješević, Milivoje Radulović, Saša Šubara, Nikola Obradović, Zorica Šumar, Vladana Ivanović, Zoran Miljanić, Damjan Ivanović, Olivera Brajić, Lazar Pešić, Igor Đurašević, Dragić Dragićević, Nikolina Milačić, Luka Bečić, Tamara Ćorović, Željko Vukić, Biljana Maslak, Milonja Orović, Aleksa Bečić, Andrijana Vojinović, Marija Vujović, Marko Marković, Krsto Radović.