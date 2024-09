Odgovarajući na pitanje šta je dovelo do toga da on, lider PES-a Milojko Spajić i njegov bivši zamjenik i predsjednik države Jakov Milatović odu na tri različite strane, kazao da je "služba državne bezbjednosti razbila Pokret Evropa sad", čiji je on bio visoki funkcione

Izvor: Vlada Crne Gore

Nosilac Podgoričke liste Andrej Milović kazao je da je direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Boris Milić informisao prošle godine premijera Milojka Spajića da mu šef Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predrag Šuković i tadašnji premijer Dritan Abazović "dogovaraju hapšenje".

"Mi smo informaciju da šef SPO-a i Dritan Abazović dogovaraju hapšenje Milojka Spajića upravo dobili od direktora ANB-a i njegovih ljudi, koji je nas konstantno informisao. Zbog toga je i dan danas, kako sam ja informisan, narušen odnos između Artana Kurtija i Milića, koji mu (Kurti) zamjera da ga je doveo na mjesto direktora ANB-a, a da mu je on vratio tako što je informisao Spajića i cijeli tim oko Spajića o namjerama i kretanju i što se radi", rekao je Milović večeras u emisiji "Minula neđelja" na A plus televiziji.

Odgovarajući na pitanje šta je dovelo do toga da on, lider PES-a Milojko Spajić i njegov bivši zamjenik i predsjednik države Jakov Milatović odu na tri različite strane, kazao da je "služba državne bezbjednosti razbila Pokret Evropa sad", čiji je on bio visoki funkcioner..

"Razbila nas je služba. Služba državne bezbjednosti koja je penetrirala u PES. Razbila nas je dominantno crnogorska služba u koju ima penetraciju služba izvana, koja je uspjela da preko određenih ljudi penetrira u PES, penetrira agencijsko-operativno. Razbila nas je služba koja je uspjela jednog po jednog da nas izvlači na način što je prvog izvukla na bazi nezadovoljstva i sujete. Mene i Spajića je posvađala i prekinula komunikacije, odigrala igru sa šefom kabineta Spajića i određenim ljudima u Predsjedništvu PES-a i naspravila blokadu između mene i Spajića i tako nas pocijepala. Onda je u tom rascjepu konstantno dostavljala poluistine i neistine i na taj način napravila to".

On je rekao da je, kad je postao ministar pravde, saopštio Spajiću:

"'Miki, služba će sve da uradi da mene i tebe razdvoji, da onda oteža našu komunikaciju, da ti plasira poluinformacije i da na kraj izazove rat'. I to se i desilo. Rekao sam mu: 'moj kabinet je od tvog tri minuta, ako treba poruka odmah dolazim, što god treba. Kakvu god priču da ti serviraju o Andreju Miloviću, dolazim sve ću ti ispričati'. 'Važi, važi', rekao je, ali nikad se to nije desilo. Odmah su krenule opstrukcije moje i njegove komunikacije i došlo se do situacije da ja kao ministar kod premijera nisam mogao da uđem po dva, tri mjeseca zbog njegovog šefa kabineta (Branko Krvavac) koji je na vezi sa šefom ANB-a (Boris Milić). I to je glavni razlog našeg mimoilaženja u PES-u, sa okruženjem Spajića...", kazao je Milović.

Na pitanje koje su to strane službe imale upliv u razbijanje PES-a, on je odgovorio da su to "one službe koje imaju penetraciju u našoj službi od 30. avgusta, odnosno 4. decembra 2020. godine".

"Koje imaju svoju agenturu ne samo u ANB-u, već u svakom ministarstvu i svuda i rovare protiv nas i svih ljudi koji imamo svoj stav i koji smatramo da možemo biti braća, partneri i sve ali državni interes je državni interes i on je prioritet".

Milović je rekao da je ključna stvar koju zamjera Spajiću što nije smijenio kompletan bezbjednosni sektor koji je postavio njegov prethodnik Dritan Abazović.

"Ako hoćemo da stvorimo snažnu državu, a država počiva na bezbjednosnom sektoru, potrebno je da smijeniš kompletan sektor koji je postavio Dritan Abazović jer nam na vrh tog sektora uticaj imaju makar dvije strane države u regionu i ti moraš da okreneš službu, policiju i sve državne organe ka Crnoj Gori da budu lojalni premijeru i Crnoj Gori. To nikad nije napravio. Nažalost, ti ljudi su napravili penetraciju do njega ranije. Jedan od tih ljudi koji je to napravio - prvo su uspjeli da isključe predsjednika države. Bio sam svjedok kad je povjerovao u toku predsjedničke kampanje da se sprema atentat na predsjednika Milatovića. I ja mu kažem: 'Jakove to je prevarantska priča ljudi iz službe koji žele da ti se primaknu'... Odgovorio mi je: 'Ne, ne, ne meni je javljeno jedan čovjek blizak Đukanoviću sprema da njegova ekipa izvrši atentat'. Ja mu kažem: 'Jakove nisi u pravu, to je samo primicanje, taj čovjek tvrdim životom nema namjeru to da radi jer znam ulogu tog čovjeka iz nekih spisa i drugih stvari kad je bio 5. septembar (ustoličenje) na Cetinju. Taj čovjek iz Đukanovićevog okruženja je spriječio krvoproliće i Crna Gora mu negdje duguje što 5. septembra nisu rađene neke stvari koje su se zamalo desile dok se putovalo helikopterom iz Podgorice za Cetinje. Rekao sam: 'Nije ti tačna informacija, to ti služba plasira da te učine prijateljem'. I nažalost on je nasjeo na to i postao čovjek kojem je ANB redovno dostavljao izvještaje razne i postali su mu naprasno prijatelji koji brinu o budućem predsjednikom države, a to su bili ljudi koji su koristili samo pukotine u odnosu između njega i Spajića konstantno mu dostavljajući netačne podatne i prepiske koje su dopisivane...".

Tvrdi da su to Krvavac i Spajić to znali odlično.

"Jer su to meni govorili lično da se Milatoviću dostavljaju Whatsapp i druge prepiske koje su dopisivane, jer kad su uporedili to što im je on dao i rekao 'vidite šta pišete vi i vaše okruženje o meni'. Oni su pokazali Whatsapp i rekli 'vidiš da se ne poklapa to što je odštampano sa ovim što se nalazi u telefonu'. I to je stvarno bilo tako. A poslije su koristili iste te prepiske protiv mene i tvrdili da je to istina i plasirali to određenim organima u PES-u. I na taj način se cijepao taj odnos i na taj načni služba je uspjela da napravi penetraciju preko osobe iz vrha PES-a koja se nalazi u Predsjedništvu, koja je lični prijatelj i dugogodišnji saradnik sa aktuelnimn direktorom ANB-a, čiji član porodice pomaže kada je potrebno medicinski progurati neke kandidate. Tada Artan Kurti i oni kad su gurali kandidate i punili ANB, član porodice te osobe je medicinski pomagao da dokumentacija prolazi glat. Ti ljudi u PES-u i dalje ne vide ko su ljudi koji su izvršili penetraciju u partiju... "

Kaže da se ista matrica ponovila za vrijeme kampanje za parlamentarne izbore.

"Spajić uzima da ga čuvaju dva čovjeka. Ja ga pitam zašto, dolazi njegov najbliži iz okruženja i kaže 'rečeno je iz ANB-a da se sprema atenat na Spajića'. Ja kažem opet. Kaže: 'da sprema ga opet ista osoba iz Đukanovićevog okruženja'. Rekao sam: 'ljudi jeste li vi normalni, shvatate li šta vi pričate, ista stvar ista matrica kao sa Milatovićem'... I tako je sebi kupio mjesto (Milić)... Mi smo informaciju da šef SPO-a i Dritan Abazović dogovaraju hapšenje Milojka Spajića upravo dobili od direktora ANB-a i njegovih ljudi koji je nas konstantno informisao. Zbog toga je i dan danas, kako sam ja informisan, narušen odnos između Artana Kurtija i Milića, koji mu (Kurti) zamjera da ga je doveo na mjesto direktora ANB-a, a da mu je on vratio tako što je informisao Spajića i cijeli tim oko Spajića o namjerama i kretanju i što se radi", rekao je Milović.