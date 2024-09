Vlada je na sjednici preporučila od 15. avgusta Skupštini opštine Berane da skrati mandat, jer to prije toga nisu učinili na predlog Ministarstva javne uprave koje ima je bilo dalo rok od deset dana.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"Vlada Crne Gore je Skupštini opštine Berane uputila Predlog za skraćenje mandata Skupštine opštine od 15. 08. 2024. godine. S tim u vezi, potrebno je da nas najkasnije do 10. 09. 2024. godine informišete da li je Skupština opštine Berane postupila po predlogu Vlade Crne Gore, odnosno da li je sjednica sazvana, održana i da li je donijeta Odluka o skraćenju mandata", sadržina je dopisa koji je skupštinskoj službi stigao u petak pred kraj radnog vremena.

Kako je našem portalu nezvanično rečeno, skupštinska služba je odmah pripremila odgovor čija je suština da preporuka Vlade nije ispoštovana, odnosno da na odborničkom kolegijumu koji je održan nije postignut dogovor o sazivanju sjednice.

Da li urgentnost po kojoj sada Ministarstvo javne uprave traži odgovor SO Berane znači da će Vlada pristupiti raspuštanju Skupštine u Beranama na prvoj narednoj sjednici, u četvrtak, ili još neko vrijeme ostaviti da to urade sami odbornici, budući da Vladina preporuka nije bila vremenski oročena, ostaje da se vidi.

"Ako bi došlo do skraćenja mandata, čim se odluka o tome objavi u Službenom listu, Predsjednik države raspisuje izbore“, objašnjeno je iz skupštinske službe.

Sagovornik iz skupštinske službe Portalu RTCG je rekao da je ovo prvi slučaj u Crnoj Gori da jedna Opština nema već duži period predsjednika niti jednog potpredsjednika, i da je stvar pravnog tumačenja kakva bi u tom slučaju ovlašćenja imao Odbor povjernika.

„Da li bi u tom slučaju predsjednik Odbora povjerenika preuzeo ulogu lica koje mijenja predsjednika, ili bi nekoga ovlastili, to je već pitanje“, kazao je taj sagovornik.

Portal RTCG ranije je pisao da ako Vlada Crne Gore, odnosno Ministarstvo javne uprave hitno ne uvede privremene mjere i odredi odbor povjerenika, u Opštini Berane biće ugrožen javni interes, jer zbog nemogućnosti usvajanja rebalansa budžeta jedan dio lokalnih preduzeća čiji je Opština osnivač neće moći da primi već avgustovsku platu.

Budžet Opštine Berane usvojen je krajem prošle godine, prije nego je usvojen državni budžet, i bilo je planirano da se početkom ljeta radi rebalans, a u međuvremenu su uslijedila povećanja plata zbog čega su, inače siromašni, budžeti nekih preduzeća, istrošeni.

U ovom trenutku se čini da kod vladajuće većine (DF, Demokrate, Berane sad, Prava Crna Gora i Ujedinjena Crna Gora) ne postoji volja da to urade ni nakon preporuke Vlade, čime se situacija dodatno komplikuje i dovodi do ugrožavanja javnog interesa.

Sagovornik našeg portala je objasnio da u ovoj situaciji je potrebno da predsjednik SO Milun Rmuš (Demokrate) zakaže sjednicu sa dvije tačke do tri tačke dnevnog reda, i da bi se na toj sjednici pokazalo da onaj ko ne glasa za skraćenje mandata, odnosno ostaje za produženje agonije u kojoj se našla Opština Berane, ne radi u interesu građana.

Opozicioni DPS koji ima devet odbornika je jasno saopštio da će podržati skraćenje mandata, a na kolegijumu koji je održan to je nagoviješteno i iz opozicione Socijalističke narodne partije (SNP).

Osim što neka preduzeća neće imati za plate, stali su svi postupci javnih nabavki, i time blokirani mnogi projekti koji su planirani za realizaciju, osim onih koji se sprovode sa nivoa države, kao što je izgradnja obaloutvrde između dva dva mosta.

Do agonije u Opštini Berane, došlo se kada dogovorena rotacija na mjestu predsjednika opštine između NSD i Demokrate nije uspjela, jer nije bilo neophodne većine u vladajućoj koaliciji, i kada sve to nije završeno do 13. jula.

Mjesec ranije, naime, 13. juna dotadašnji predsjednik Vuko Todorović (NSD) je dao ostavku, a nešto prije i potpredsjednik Damjan Ćulafić (Demokrate), ali u međuvremenu na dvije sjednice nije došlo do rotacije. Tako je istekao rok od 30 dana u kojem je po zakonu morao biti izabran novi predsjednik.

Od tada, odnosno od 13. juna, Opština Berane je „obezglavljena“, jer nema ni predsjednika, niti makar jednog potpredsjednika, zbog čega nema ni nekoga ko bi mogao biti ovlašćen da predloži rebalans i spriječi još težu krizu, znajući da, pored uobičajenih jesenjih izdataka, većina zaposlenih je kreditno zadužena, što bi, u slučaju da Vlada brzo ne reaguje, moglo dovesti do sigurnih protesta.

Iako mnogi kritikuju tu činjenicu i rigidno je tumače, Opština je najveći poslodavac u Beranama, što sasvim sigurno znatno ublažava tešku socijalnu sliku u kojoj se ovaj grad nalazi. Politička talasanja posljednjih mjeseci samo su podstakla nova migraciona kretanja i odlazak mladih i stručnih ljudi iz Berana, a odugovlačenje agonije ide tome u prilog.