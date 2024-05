Ćulafić treba da dođe na čelo Berana i naslijedi na toj poziciji Vuka Todorovića (NSD).

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Nova srpska demokratija (NSD) i Demokratska Crna Gora (Demokrate) dogovorili su juče plan rotacije njihovih predstavnika na čelnim funkcijama u beranskoj vlasti, koja je trebalo da se dogodi prije tri sedmice.

To je “Vijestima” potvrdio potpredsjednik Opštine Berane, Damjan Ćulafić (Demokrate).

Prema koalicionom sporazumu o vlasti u toj opštini, dogovorenom u maju 2022. godine, Ćulafić treba da dođe na čelo Berana i naslijedi na toj poziciji Vuka Todorovića (NSD). Iako je, prema riječima Ćulafića, rotiranje trebalo da se realizuje 7. maja, plan o tome dogovoren je juče, i uključuje i zamjene na još nekim pozicijama.

Ćulafić je kazao da će prvi korak biti da Todorović podnese ostavku na funkciju, a nakon toga i predsjednik Skupštine opštine(SO) iz reda Demokrata Milun Rmuš. Potom će se, pojasnio je, birati predsjednik SO iz NSD-a, a zatim čelnik Opštine iz Demokrata.

Sagovornik podsjeća da su te stranke prije dvije godine načelno dogovorile rotaciju na mjestima predsjednika i potpredsjednika opštine, ali da je NSD, odnosno bivši Demokratski front (DF) u međuvremenu zahtijevao nove pregovore, da ne bi došlo do toga da Demokrate istovremeno pokrivaju funkcije predsjednika Opštine i SO. Ćulafić navodi da je njegova partija to prihvatila, prenose Vijesti.

“Razumjeli smo to i napravili neku vrstu ustupka. Ako se dogovor dovede do kraja, NSD će u naredne dvije godine imati predsjednika SO, a Demokrate predsjednika Opštine”, rekao je.

Ćulafić kaže da je to konačni dogovor, kom su prethodili višenedjeljni razgovori.

“Smatram da je sazrelo vrijeme da se o svemu obavijesti javnost, s obzirom na to da sam prethodnih nekoliko nedjelja, ne želeći da opterećujem razgovore s koalicionim partnerima, medije i javnost nekoliko puta uskratio za odgovor”, poručio je.

Vladajuću većinu u Beranama čine partije bivšeg DF-a, Demokrate, Pokret “Berane sad”, Prava Crna Gora i Ujedinjena Crna Gora. U opoziciji su Socijalistička narodna partija (SNP) i Demokratska partija socijalista (DPS).

Demokrate su u četvrtak održale sjednicu Glavnog odbora, nakon koje su saopštili da očekuju od svih koalicionih partnera u Beranama da, saglasno koalicionom sporazumu, odmah pristupe realizaciji dogovora o rotaciji na polovini mandata i izboru Ćulafića na mjesto predsjednika Opštine, pišu Vijesti.

Podsjetili su da je njihova partija početkom 2019, “iako u periodu veoma zategnutih odnosa lokalnih odbora Demokrata i tadašnjeg DF-a”, ekspresno i bez odgađanja realizovala rotacuju u Budvi između Dragana Krapovića i Marka Bata Carevića.

“... Jer data riječ i stavljeni potpis moraju uvijek biti zvijezda vodilja”, ocijenili su.

Na crnogorskoj političkoj sceni bilo je nekoliko primjera neuspjelih rotacija, a najsvježiji je nedavni iz Ulcinja.

Građanski pokret (GP) URA je u toj opštini trebalo da u junu prepusti Forci mjesto prvog čovjeka, a da preuzme poziciju šefa parlamenta, ali to se nije desilo. Umjesto toga, GP URA je sklopio sporazum s opozicionom Demokratskom unijom Albanaca (DUA) o ulasku te partije u vlast. Međutim, taj dogovor nije uspio, jer je napravljena nova skupštinska većina (koju čine Forca, Demokratska partija, DPS, Demokratski savez u Crnoj Gori, Socijaldemokrate, Socijaldemokratska partija i Bošnjačka stranka), pa će se GP URA preseliti u opoziciju.

Problema s rotacijom bilo je i u Andrijevici, u jesen 2022, kad su se predsjednik i tadašnji potpredsjednik te opštine Željko Ćulafić i Veselin Raketić sukobili oko toga da li treba da zamijene pozicije. Ćulafić je tvrdio da nije potpisan takav koalicioni sporazum, optužujući Raketića za nezakonito ponašanje i nepoštovanje odluka predsjednika. Raketić je, s druge strane, tvrdio da je to udar na koalicioni sporazum. On je krajem 2022. smijenjen s funkcije, prenose Vijesti.