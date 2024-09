Ističe da “ne smije politika biti iznad profesure, tj. političke laži iznad istine”.

Izvor: Vlada Crne Gore

Nosilac “Podgoričke liste” Andrej Milović kazao je da je nosilac izborne liste “Evropa sad – Demokrate – Još jače” Saša Mujović bio u Demokratskoj partiji socijalista (DPS), te da za to postoje dokazi.

“Saša budi čovjek, reci istinu! Saša, nije sramota što si bio dvije decenije u DPS, to ti kažem ja koji nikada nisam glasao DPS. Ali, sramota je da obmanjuješ građane Podgorice i Crne Gore da nisi bio u DPS, kad postoje dokazi i svjedoci svih kampanja koje ste radili zajedno. Saša, budi čovjek, nemoj Spajićevim lažavim stopama da ideš, ne priliči ti jer si profesor. Sve ovo što negiraš gledaju i čitaju tvoji studenti, nemoj da im daješ loš primjer i da padaš u njihovim očima, a već rapidno od sinoć padaš”, kazao je Milović.

“Kaži ljudski: “Bio sam u DPS, nisam više, promijenio sam političko mišljenje jer svako ima pravo na to”, i idemo dalje. To je ljudski, to je vaspitano, to očekuju građani od jednog profesora – da ne bude politikant. Budi, kao recimo Olivera Injac, koja vam je prva na listi, a koja se ne stidi što je bila kadar Veselina Veljovića i Duška Markovića u MUP, koja se ne stidi što je radila izbore za DPS, što je skupljala potpise, a na Zabjelu i UDG agitovala i radila “Siguran glas” za DPS. Bez ako i u nju, u međuvremenu, nije ušao duh Milojka Spajića, kao izgleda u tebe pa negira opštepoznato. Profesore, ovo do sad je čista nula poena, ali imaš popravni, nije kasno”, zaključio je Milović.