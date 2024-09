Laži su Vam drugo ime, kaže on, “a to se jasno vidi po svakoj rečenici koju izgovorite”.

Izvor: MONDO

Laži su Vam drugo ime, a to se jasno vidi po svakoj rečenici koju izgovorite, kazao je nosilac liste “Još jače” Saša Mujović u reagovanju na navode portparola Demokratske partije socijalista (DPS) Miloša Nikolića.

Funkcioner PES-a se oglasio nakon što je Nikolić juče kazao da je Mujović “poslije dvadeset godina provedenih u DPS-u spoznao sve mane naše partije”.

“Kada hodam ulicama našeg grada i naiđem na blato, trudim se da ga preskočim. Znam da nema smisla ulaziti u njega i pokušavati ostati čist. Blato je, očigledno, Vaše prirodno okruženje, gdje se odlično snalazite”, naveo je Mujović u reagovanju dostavljenom medijima.

Laži su Vam drugo ime, kaže on, “a to se jasno vidi po svakoj rečenici koju izgovorite”.

“Moram priznati, maštoviti ste u tome. Ali, razumijem Vas – gradite svoju karijeru, dokazujete se pred onima kojima služite. I naravno pružam Vam podršku da nastavite u tom smjeru. Sevap je, rekli bi Podgoričani! Neka svaka Vaša laž bude još jača, neka bude Vaš način da se istaknete”, dodao je Mujović.

Nema potrebe, smatra on, da budete zadovoljni “mrvicama koje padaju sa stola onih koje pokušavate impresionirati”.

“Želite više? Ma, izvolite! Vi ste samo jedan od mnogih divnih izdanaka fabrike laži koja je radila punom parom do 2020. godine. Od sada, radite to JOŠ JAČE! Svaka Vaša laž je kompliment čovjeku koji ne dijeli Vaše vrijednosti. Zato, slobodno, nastavite. To je dobro za Vas, a još bolje za mene. I da vam ponovim JOŠ JAČE: Nećemo sa vama. Nikada”, zaključio je Mujović.