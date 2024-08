Osim čelnika opština, izvjesno je da poslaničke funkcije neće ubuduće uporedo moći da obavljaju ni predsjednici i potpredsjednici lokalnih skupština, dok je nejasno da li će se ta zabrana odnositi i na odbornike u tim parlamentima.

To je “Vijestima” juče nezvanično rečeno iz Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), koja je, kako je saopšteno listu, shodno nedavno usvojenim propisima, u dilemi da li odbornici obavljaju poslove u organu lokalne samouprave - skupštini opštine, ili samo učestvuju u odlučivanju u tom organu. Stoga je upitno da li je njihova funkcija nespojiva s poslaničkom, kako pišu Vijesti.

Prema Zakonu o sprečavanju korupcije, parlamentarac ne može biti javni funkcioner koji obavlja poslove u državnoj upravi i organima lokalne uprave i lokalne samouprave.

“Vijestima” je iz ASK-a neslužbeno saopšteno da bi ta institucija stav o dilemi u vezi odbornika trebalo da zauzme uskoro, nakon sastanka svog novoizabranog rukovodstva s ministrom pravde Bojanom Božovićem. Listu je rečeno da bi na sastanku trebalo da se razgovara i o pitanju retroaktivnosti (povratnog djelovanja) odredbi Zakona o sprečavanju korupcije, koje nije definisano u tom aktu.

“Tako ispada da oni koji su na nespojivim funkcijama, mogu na njima da ostanu, a da se ubuduće to ne može dešavati”, saopšteno je “Vijestima”.

“Vijesti” su nedavno pitale ASK da li smatra da, osim čelnika opština, paralelno ne mogu biti poslanici ni predsjednici skupština opština (SO), potpredsjednici i odbornici, kao i potpredsjednici opština i zaposleni kod predsjednika. Odsjek za odnose sa javnošću, istraživanja i kampanje ASK-a, odgovorio je juče listu da je pitanje primjene novog Zakona o sprečavanju korupcije, koji je stupio na snagu 12. juna, već problematizovano i da ASK analizira odredbe tog akta.

“S tim u vezi, obavještavamo vas da ćemo u najkraćem roku obavijestiti javnost o primjeni navedenih ograničenja propisanih Zakonom o sprečavanju korupcije. Do tada, molimo vas za razumijevanje i strpljenje”, poručeno je.

“Vijesti” su početkom avgusta objavile da, nakon što je stupio na snagu novi akt o sprečavanju korupcije, predsjednici opština više ne mogu da budu i skupštinari jer je precizirano šta su organi lokalne uprave (sekretarijati, agencije, opštinske uprave...), a šta organi lokalne samouprave (predsjednik opštine i skupština opštine).

U doskora važećem Zakonu o sprečavanju korupcije, koji je izglasan 2017. godine i na osnovu kog su predsjednici opština mogli biti i parlamentarci, nisu se pominjali organi lokalne samouprave. Pisalo je da “javni funkcioner koji obavlja poslove u državnoj upravi i organima lokalne uprave ne može obavljati funkciju poslanika i odbornika”.

U novousvojenom propisu, Zakonu o sprječavanju korupcije (u riječi “sprečavanje” više nema slova “j”), pominje se i lokalna samouprava. Navedeno je da “funkcioner koji obavlja poslove u državnoj upravi i organima lokalne uprave i lokalne samouprave ne može obavljati funkciju poslanika”, kako prenose Vijesti.

To znači da, shodno doskora važećem zakonu, funkcije predsjednika opštine i poslanika nisu bile nespojive, zato što čelnik opštine nije bio organ lokalne uprave, već lokalne samouprave - kategorije koja je unesena u novi propis.

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) to je nedavno potvrdila, kad je poslanicima u državnom parlamentu i čelnicima Bara i Nikšića Dušanu Raičeviću i Marku Kovačeviću naložila da se “odreknu” jedne od pozicija, jer su one sada, kad je napravljena razlika između lokalne uprave i lokalne samouprave, nespojive.

Međutim, nejasno je kakva će biti “sudbina” poslanika koji su na funkcijama predsjednika opština i odbornika, a kojih ima više u crnogorskom parlamentu, s obzirom na to da oni rade u skupštini opštine - koja je, kao i predsjednik opštine, organ lokalne samouprave.

Osim dva predsjednika opština (Raičević i Kovačević), poslaničku funkciju obavlja i predsjednik SO Bar Branislav Nenezić (Socijaldemokrate), kako pišu Vijesti.

U državnom parlamentu značajan broj poslanika obavlja i odborničku funkciju. Poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) Ivan Vuković, Nermin Abdić, Zoja Bojanić Lalović, Nikola Rakočević, Mihailo Anđušić i Aleksandra Despotović su odbornici u Skupštini Glavnog grada, a to su i poslanici Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić, Boris Pejović i Branka Marković, poslanica Demokrata Zdenka Popović, nezavisna poslanica Jevrosima Pejović...

