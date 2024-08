Odbornica Demokrata Dragana Kaženegra Stanišić povukla je incijativu razočarana svime što se moglo čuti u skupštinskoj sali.

Budva ide na izbore, nakon što su poslije tročasovne žučne, na momente i nedostojansvene rasprave, Demokrate povukle incijativu za izbor Đorđa Zenovića za predsjednika parlamenta.

Time Budva ide četvrti put u poteklih četiri godine na izbore.

"Ponudili smo otklon od vođenja grada iz Spuža, padrinija i drugih lokala, kamataškog i drugih lobija, da počne progres u Budvi. Čestitam Đorđu Zenoviću, pobjednik si, jer poslije ovolike svađe koju smo čuli u ovom domu, nijesmo ni jednu ružnu riječ za njega čuli. Nažalost ovaj parlament nije ponudio šansu za ono što smo ponudili. Znači ove političke grupacije se bore da Milo Božović i dalje nastavi da vlada iz Spuža, da Jovanović vlada iz sjenke. Kao odbornica ispred svoga odborničkog kluba kažem da ovo nije moja Budva. Ne želim da dozvolim da se ovi i ovakvi stavovi iznose i povlačim incijativu", naglasila je ona.

Jovanović je kazao da je politička incijativa doživjela fijasko.

Nastavak konstitutivne sjednice bio je prekinut poslije sat vremena burne rasprave. Izbor nosioca liste Demokrata Đorđa Zenovića za predsjednika parlamenta, praktično je nemoguće, jer sjednici ne prisustvuju dva odbornika Pokreta Evropa sad, a lista "Budva naš grad - Nikola Jovanović" je saopštila da će biti uzdržani.

Iz opozicionog DPS-a su saopštili da neće učestvovati u "lakrdiji".

Odbornica Demokrata Dragana Kažanegra Stanišić ocijenila je da je Budva grad koji je proteklih decenija prilično zaboravio na vrijednosti, jer sada vlada pohlepa, sve se svodi na brzi profit, procente u biznisu, koeficijente.

"Moramo napraviti otklon na takve obrasce… imali smo nekada lokal u Sportskom centru gdje su se donosile odluke, poslije na Krimovici, Hemingveju… Upravo je Đorđe otklon od svega toga, njega krase osobine koje su sada zaboravljene. On je obrazovan i skroman čovjek", naglasila je ona.

Podsjetila je da su se svi politički subjekti složili da Zenović bude predsjednik SO, što je bio podsticaj Demokratama da predlože inicijativu.

"Nadam se da politički subjekti nijesu odustali od tih svojih stavova. Grad Budva je došao do svoje neprepoznatljivosti, degradiran je, izuzetno su narušeni međuljudski odnosi. Upravo je danas momenat da se krene na put prosperiteta. Da bi se to dogodilo, treba da se konstituiše Skupština. To ne znači da se formira vlast, već je ovo preduslov da se odblokiraju procesi... Ukoliko se to ne dogodi Budva bi nastavila da tone u beznađe. Imenovanje Zenovića je ključno zato i očekujem od političkih subjekata da ostanu pri svojim stanovima. Svako ko to ne učini, napraviće veliku nepravdu", poručila je Kažanegra Stanišić.