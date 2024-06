Nosilac liste ne isključuje mogućnost organizovanja novih izbora.

Izvor: Budva naš grad

Nosilac liste "Budva naš grad" Nikola Jovanović ne isključuje mogućnost da bi se mogli organizovati novi izbori u Budvi, ako politički subjekti ne budu pokazali odgovornost.

On je za "Vijesti" kazao da neće voditi pregovore sa Novom srpskom demokratijom (NSD) i Demokratskom partijom socijalista (DPS), i uvjeren je da će njegova lista na ponovljenim izborima ostvariti još ubjedljiviji rezultat.

"Nakon što je Ustavni sud odlučio o žalbama u izbornom procesu i Opštinska izborna komisija 7. juna proglasila konačne rezultate izbora i utvrdila broj osvojenih mandata, stekli su se uslovi za otvaranje političkog dijaloga o formiranju vlasti. Izborna volja građana Budve je jasna i nedvosmislena i u tom smislu naša izborna lista 'Budva naš grad-Nikola Jovanović' osvojila je pojedinačno najveći broj mandata i time stekla puni legitimitet da predvodi proces uspostavljanja vlasti. U izbornoj konkurenciji gdje je učestvovalo devet izbornih lista i ukupno 21 politički subjekat, naš rezultat je time višestruko značajan i predstavljamo novi trend u političkom životu Crne Gore. Razgovore ćemo voditi isključivo na principima i izbornom programu koji su građani podržali", kazao je Jovanović u rezgovoru za "Vijesti".

Ističe da su jasno u izbornoj kampanji saopštili ko za njih nisu poželjni koalicioni partneri i da neće odstupiti od javno date riječi, zbog čega kako je rekao neće voditi razgovore sa NSD i DPS.

"Postoji jasna matematička i održiva većina za uspostavljanje vlasti u Budvi i mislim da nas na to obavezuje izborna volja građana. Ukoliko se to ne desi i ukoliko drugi politički subjekti ne pokažu odgovornost i spremnost u tom smislu, onda je moguće ponavljanje izbora. U tom slučaju apsolutno sam siguran da će naša izborna lista ostvariti još ubjedljiviji rezultat i formirati vlast u kojoj tada neće biti mjesta za neke sadašnje potencijalne koalicione partnere. Smatramo da zbog značaja turističke sezone i stabilizacije političkih prilika treba odgovorno pristupiti ovom procesu i što se nas tiče spremni smo da formiramo vlast u najkraćem mogućem roku", zaključio je on.

OIK Budva je proglasila konačne rezultate po kojima izborna lista "Budva naš grad – Nikola Jovanović" dobila podršku 2.671 glasača ili 23,91 odsto i osvojila devet mandata.

Lista "Demokrate - Ojačaj. Obnovi. Oživi. - Budva Odlučuje - Đorđe Zenović" dobila je 1.194 glasova ili 10,70 odsto (četiri mandata).

Lista "Za budućnost Budve - Budva otvoreni grad – Mladen Mikijelj" dobila je podršku 2.842 birača ili 25,44 odsto, odnosno devet mandata.

Listu "Evropa sad – Budva ima šansu - dr Predrag Zenović" glasalo je 784 birača ili 7,02 odsto (dva mandata), Crnogorsku evropsku partiju 239 birača ili 2,14 odsto, a "DPS - Budva može bolje - prof. dr Nikola Milović" 2.228 birača ili 19,94 odsto (sedam mandata).

Listu "URA - Dr Dritan Abazović - Drugačije!" koju predvodi Blažo Rađenović podržalo je 550 birača ili 4,92 odsto, listu "Čist izbor – Petar Odžić – SDP, SD, LP i građani" 514 birača ili 4,60 odsto, i one su osvojile po jedan mandat.

Listu "Dr Vujičić Božidar – Za stvarne promjene" glasalo je 149 birača ili 1,33 odsto, pa je ostala ispod cenzusa, kao i lista Crnogorske evropske partije.

Za formiranje vlasti potrebna je podrška 17 odbornika od ukupno 33 koliko broji budvanski parlament. Jovanović kao koalicione partnere vidi Demokrate, SDP, URA, ali i Demokratsku narodnu partiju (DNP) i Socijalističku narodnu partiju (SNP) koji su u okviru koalicije koju je predvodio Mikijelj (NSD) osvojile po dva odbornička mandata.