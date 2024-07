Menadžeru Opštine Andrijevica Milošu Čukiću sinoć je izgorjelo auto koje je bilo parkirano na pet metara od kuće.

Izvor: MN Press

On je za portal RTCG kazao da mu je nepoznata osoba zapalila auto i da smatra da je motiv politički.

"Sinoć oko 02:12 sati sam vidio da mi je zapaljeno auto. To se desilo dok sam spavao, probudili su me roditelji. U šoku sam u najmanju ruku, naročito iz razloga što mi je porodična kuća i soba gdje mi spavaju supruga i beba od pet mjeseci na nekih tri do pet metara od auta. Sreća je da nijesu bili u kući kada se to desilo", rekao je Čukić.

On je policiji dao izjavu i kazao, između ostalog da smatra da je u pitanju politički motiv jer, kako kaže, drugog motiva sigurno nema.

Kazao je da je ukazivao na nepočinstva u Opštini Andrijevica i u Ministarstvu prostornog planiranja i urbanizma, a koja se odnose na zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje opštinskih dokumenata.

"Još uvijek sam u šoku da se neko usudio da mi ugrozi bezbjednost i ovo smatram napadom na moju porodicu i mene", rekao je Čukić.

Čukić je funkcioner Demokrata u Andrijevici.