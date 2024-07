Skraćenje mandata Skupštini Glavnog grada je neodgovoran potez političkih aktera, kazala je na konferenciji za novinare gradonačelnica Podgorice Olivera Injac.

Izvor: Printscreen

"Sve to ima za cilj da ugrozi razvoj Podgorice. Pojedini politički subjekti su se vodili samo partikularnim i političkim ciljevima. Nije bilo prostora za dogovor i sve je išlo ka tome da se skrati mandat Skupštini i da se organizuju vanredni izbori", rekla je ona, prenosi portal RTCG.

Injac navodi da niko od njih ne bježi niti od izbora, niti od kampanje.

"Izbori uvijek mogu da se dese, to nije sporno. Spremni smo za izbore, ali nije bio trenutak, prije svega uzbog kampanje usred ljeta", smatra ona.

Istakla je da je jučerašnji potez dokaz formalizacije opozicione saradnje, odnosno opozicije na državnom nivou.

"Bila je jasna koordinacija. To nije neka novina, jer smo imali sličan scenario na državnom nivou. Čini se da su se relativizovali odnosi DPS-a i pokreta URA, te to dokazuje da su samo interesi vječni“, kazala je Injac.

Spremnost da neki odbornici da nađu saradnike i glasaju za skraćenje mandata, kako kaže, izgleda paradoksalno.

"To je sve ono zbog čega su građani oborili vlast DPS-a 2022. godine i dali podršku ovoj većini da formira vlast. Ovim je nanijeta velika šteta Glavnom grada, a što će biti još jasnije u narednom periodu. Jasna je namjera da se blokiraju brojni procesi i demokratsko sazrijevanje Podgorice, što je ponos ovoga grada i Crne Gore“, navela je Injac.

Dodala je da "rušilačke strukture nijesu ponudile nikakvu alternativu, pa smatra da "neće privući pažnju na izborima“.

"Jedan broj njih je bio dio vlasti u Glavnom gradu i zanemarljivo su učestvovali u ostvarivanju rezultata i valjda im je bila važnija politička promocija. Bilo je tu i vrijednih pojedinaca i njima ukazujem poštovanje, jer sve vrijeme tokom trajanja mandata pružali su podršku, što Podgorica nije imala do sada. Nadam se da će njihov mandat trajati i u narednom periodu.

Poručila je da rušilačke strukture moraju da snose odgovornost za sve ono što će uslijediti u Podgorici.

"Ako se do sada nijesu mogli dogovoriti ovih nekoliko odbornika koji su glasali sa opozicijom, ne vidim zašto bi to mogli nakon izbora“, istakla je Injac.

Prema njenim riječima, jasno je da se pravljeni određeni savezi i saradnja sa DPS-om.

„Ne možete se dogovoriti sa nekim koji to ne želi. Taj njihov dogovor sa DPS-om je vjerovatno bio u najavi još od ranije i niko od nas nije imao dilemu. Ne da se ne bojimo izbora, nego ih zbog svega još više želimo. Za nas ovaj trenutak, kada je već došlo do toga, ne nosi nikakvu strijepnju, već entuzijazam. Želimo da nastavimo još jače i sigurnije“, poručuje Injac.

Injac je poručila da su akteri jučerašnjeg skraćivanja mandata bili pojedini odbornici iz kompromitovanih struktura, a pod pritiskom DPS-a.

"Bilo je prvi put u istoriji da dvije žene budu na čelu grada. To je bilo trn u oku mnogima i podsticalo ih sve više da vuku poteze takve kakve su vukli. ", ukazala je ona.

Prema njenim riječima, promjena u Glavnom gradu značiće i promjenu personalnih rješenja.

"Imali smo vrijedne pojedince u timu, ali svako ko zna kako funkcionišu izborni ciklusi zna da ništa ne može biti isto", zaključila je Injac.

Borovinić Bojović: Pokušali da Glavni grad pretovre u poligon za destabilizaciju državnog nivoa

Predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić Bojović poručila je na konferenciji da na izborima neće bježati ni od koga.

"Da li to za sebe mogu da kažu oni koji su žurili da skrate mandat Skupštini, reći će im građani na izborima koje maltretiraju da ponovo izlaze na izbore", kazala je ona, prenosi portal RTCG.

Prema njenim riječima, nijedna funkcija ne smije biti sredstvo za lične obračune.

"Funkcija se ne obavlja tako što se sjedi u kabinetu i smišljaju razne spletke, pakosti i smicalice protiv onih koje ne volite", rekla je Borovinić Bojović.

Borovinić Bojović tvrdi da skraćivanje mandata Skupštini Glavnog grada najmanje veze ima sa samom Podgoricom.

"Za godinu dana mandata nije moguće biti ni najbolji, ni najgori. To nije moguće. Sve je to bio pokušaj da se Glavni grad pretvori u poligon za destabilizaciju političkog državnog nivoa i to treba da nam bude jasno.