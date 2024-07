Mašković smatra da su izbori izvjesni u Glavnom gradu, te da se opozicija nada da će smjenu Olivere Injac podržati većina odbornika.

Kolegijum predsjednice Skupštine Glavnog grada Jelene Borovinić-Bojović, na kojem će se razmatarti datum sjednice lokalnog parlamenta, zakazan je za danas. Krajnji rok za glasanje o inicijativi za smjenu gradonačelnice Podgorice Olivere Injac koju je podnijela opozicija je do 25. jula.

Na tom sastanku ćemo se na nivou šefova klubova dogovoriti za datum održavanja sjednice. Pretpostavljam da će to biti 24. jul, ali krajnji rok da se o tome raspravlja je 25. jul. Prekosjutra se očekuje sjednica Odbora za izbor i imenovanja, gdje ćemo raspravljati o izjašnjenju gradonačelnice u vezi sa inicijativom koju smo podnijeli za njeno razrješenje, a gdje će se matični Odbor izjasniti o toj inicijativi. Ishod glasanja na Odboru u formalno-pravnom smislu ne znači ništa, jer na plenumu je situacija drugačija, a na plenumu se za razrješenje glasa tajno - saopštio je odbornik SD-a Miloš Mašković juče za Antenu M.

Mašković smatra da su izbori izvjesni u Glavnom gradu, te da se opozicija nada da će smjenu Olivere Injac podržati većina odbornika.

Mi očekujemo da će inicijativa za skraćenje mandata Skupštini imati ubjedljivu većinu, čak mnogo veću od one što javnost u ovom trenutku očekuje. Prema onome što su neki optimalni rokovi, čini mi se da bi građani Podgorice već krajem septembra mogli da izađu na birališta, vjerujem da će se to i desiti - rekao je on.

Mašković ističe da ne vjeruje da može doći do dogovora između pokreta Evropa sad i Pokreta za Podgoricu.

Vidite šta se događa, na kom nivou je trvljenje između pokreta Evropa sad i pokreta za Podgoricu. Ja zaista, kao i većina građana Podgorice, ne vjerujem da tu može doći do bilo kakvog dogovora, što znači da ćemo na narednoj sjednici Skupšne Glavnog grada staviti tačku na nedoroslost pokreta Evropa sad da upravlja gradom -zaključio je Mašković.

Za komentar o smjeni gradonačelnice Olivere Injac Antena M se obratila i odbornicima Pokreta za Podgoricu, međutim ostali su uskraćeni za odgovor uz objašnjenje odbornice Nađe Ljiljanjić da planiraju press sljedeće nedjelje, te da izjavu prije toga ne mogu dati.