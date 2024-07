Vlada je medijima dostavila premijerov pisani odgovor Zirojeviću

Premijer Milojko Spajić zamolio je, u pisanom odgovoru poslaniku Socijaldemokrata Nikoli Zirojeviću, predsjednika Skupštine Andriju Mandića da odustane od ideje izgradnje Njegoševe kapele na Lovćenu.

On to, ipak, nije pomenuo na današnjem premijerskom satu u parlamentu, nakon što je Mandić pojasnio razloge za tu inicijativu.

Zirojević je upitao Spajića da prokomentariše ranije izjave Mandića, kojima je inicirao izgradnju kapele, a koje "duboko dijele crnogorsko društvo i potencijalno mogu dovesti do ozbiljnog pogoršanja međuvjerskih i međunacionalnih odnosa u Crnoj Gori", te upitao Spajića kakav je njegov stav po tom pitanju.

"Vlada Crne Gore fokusirana je na vladavinu prava, ekonomski razvoj, evropske integracije, regionalnu saradnju. Na svim ovim poljima imamo još mnogo posla i neophodno je da svakog dana činimo sve, kako bismo obezbijedili bolje životne uslove za sve naše građane i postali prosperitetno društvo, uređeno po svim demokratskim standardima. Da smo na dobrom putu, potvrđuje nedavno dobijeni IBAR, ali i reforme koje sprovodimo na ekonomskom planu, ubrzani razvoj infrastrukture...", naveo je Spajić u pisanom odgovoru.

"Što se tiče pitanja koja i dalje dijele crnogorsko društvo, njima moramo pristupati sa više senzibiliteta. Za odluke o svim takvim pitanjima morao bi da postoji puni društveni konsenzus. Takav odnos, prvenstveno, treba da praktikuju nosioci najvažnijih državnih funkcija. Sa ovog mjesta želim da istaknem značaj očuvanja istorijskog i kulturnog nasljeđa Crne Gore. Svaka inicijativa koja se tiče ovih tema mora se tretirati sa najvećom pažnjom i odgovornošću. Konkretno, kada je u pitanju inicijativa o obnovi Njegoševe kapele na Lovćenu, čuli smo od gospodina Mandića, kao pokretača te inicijative, da smatra da smo danas zreli kao društvo da realizujemo takvu ideju i da će to dovesti do pomirenja u Crnoj Gori. Od Vas, gospodine Zirojeviću, čujemo da takve inicijative duboko dijele crnogorsko društvo i potencijalno mogu dovesti do ozbiljnog pogoršanja međunacionalnih i međuvjerskih odnosa u Crnoj Gori. Svjedoci smo i brojnih drugih reakcija i komentara, koji ne idu u prilog saopštenoj Inicijativi", naveo je Spajić u pisanom odgovoru, te zaključio:

"Zato, sagledavajući potencijalni uticaj na sveukupne društveno-političke odnose u zemlji, uključujući i moguće dodatne podjele i konfrontacije, molim uvaženog predsjednika Skupštine Crne Gore da odustane od ove ideje i da svi zajedno budemo usmjereni ka rješenjima koja su u najboljem interesu Crne Gore i njenih građana."

Mandić: Niko nije pominjao rušenje mauzoleja

Mandić je na premijerskom satu rekao da ideja o izgradnji kapele nije ideja o obnavljanju kapele koju je izgradio kralj Aleksandar Karađorđević.

"Ovo bi gradio narod Crne Gore, svako bi možda dao po euro, to nije skupa investicija obnavljanja jedne kapele... Moja je procjena bila da bi to moglo da objedini i ujedini Crnu Goru oko jednog simbola", rekao je Mandić.

Istakao je i da niko nije pominjao rušenje mauzoleja i da "mauzolej ostaje na svom mjestu, jer su to isto gradili naši preci".

"Ako ne postoji ta želja za pomirenjem, znači da još vrijeme nije zrelo za jednu takvu ideju. Ovo je bila ideja pokojnoj mitropolita Amfilohija, ja sam je ponovio u ovom vremenu, neko će je možda za 10, 15 godina opet saopštiti... Ideja je bila pomiriteljska, nije bilo želje za bilo čijom dominacijom", dodao je.

"Nije Aleksandrova kapela, niti bilo koja druga, izuzev ona koju je projektovao, dizajnirao i sagradio Petar II Petrović Njegoš, a tu kapelu bi mogao da izgradi jedino narod Crne Gore, nezavisno od nacionalne ili druge pripadnosti. Ona bi bila svih nas i svima nama na ponos", naveo je Mandić.

Spajić se zahvalio Mandiću na pojašnjenju i rekao da ne bi "ulazio u dalju polemiku oko toga".

Kazao je da, na isti način kako je riješeno pitanje popisa stanovništva, treba riješavati i ostala pitanja.

"Mislim da je manir kojim smo počeli 44. Vladu, gdje smo jednu jako zahtjevnu i tešku temu popisa riješili na pravi način, mislim da je to matrica kako treba da rješavamo sve teme u Crnoj Gori. Mislim da je to bio i poziv predsjednika parlamenta i ta jedna tema da se riješi na taj način. Kao poslanički klub ćemo uvijek težiti pomirenju i ujedinjenju Crne Gore. Sve etničke, religijske, društvene grupe treba da se ujedine i fokusiraju na tri najbitnije teme - EU, rast evropskog standarda i vladavina prava", poručio je.

Zirojević je istakao da se Spajićev odgovor razlikuje od onoga što je pisanim putem dostavio, jer tamo piše da će zamoliti Mandića da "odustane od ove ideje".

"Iskreno se nadam da i dalje stojite pri tome stavu, a vjerujem i iz ovoga što sam čuo od predsjednika parlamenta, da je i on svjestan da ovo pitanje, u ovom političkom trenutku, ni na koji način ne doprinosi boljitku građana, niti ovog društva u cjelini", kazao je poslanik SD-a.