On je to kazao na konferenciji za novinare komentarišući izjavu predsjednika Skupštine Crne Gore da javno inicira da se obnovi Njegoševa kapela na Lovćenu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Onaj ko bi krenuo u sprovođenje nauma da se obnavi Njegoševa zavjetna kapela na Lovćenu je svjestan da bi izazvao sukobe u Crnoj Gori, kazao je predsjednik Demokratske partije socijlista Danijel Živković.

On je to kazao na konferenciji za novinare komentarišući izjavu predsjednika Skupštine Crne Gore da javno inicira da se obnovi Njegoševa kapela na Lovćenu, pišu Vijesti.

"Izjava Andrije Mandića koja je poslata sa Cetinja je samo dimna zavjesa za ono što se desilo juče u vidu izricanja oslobađajuće presude za pokušak izvođenja državnog udara u Crnoj Gori. Jasna je namjera Mandića da skerne pažnju sa oslobađajuće presude i ne bi li tako u prvi plan stavio identitetske teme ili jedan makar od njegovih ciljeva koje je postavio kada je postao sastavni dio vlasti. Ova parlamentarna većina se, kako kažu, sastala da se bori za bolji životni standard, borbu protiv

organizovanog kriminala i korupcije, a da su identitetske teme ostavljene po strani. To koliko su identitetske teme po strani imate priliku da vidite ovih prethodnih nedjelja kada su davali izjave kako treba mijenjati Ustav, Zakon o crnogorskom državljanstu. I iznenađuje nas kako Mandić govori kako treba obnoviti kapelu na Lovćenu. Mandić vrlo svjesno zna šta priča i govori i svjestan je da ne može doći do tog nauma i da se ne može sprovesti jer ukoliko bi neko krenuo u sprovođenje tog nauma svjestan je da bi izazvao sukobe u Crnoj Gori", kazao je Živković.

Istakao je i da je svjestan svega toga Mandić ali da treba "prekriti sve što se sramno desilo u Višem sudu kroz oslobađajuću presudu u slučaju državni udar".

"Nema ništa od tog nauma Andrije Mandića, svjestan je i on toga ali uporno pokušava da kroz identitske teme stavi u prvi plan ono što je njegov interes učešća u ovoj vlasti. On je suštinski lider parlamentarne većine i kolovođa promejna identiteta svijesti građanske Crne Gore. On želi da mnijenja karakter Crne Gore, stavio se u ulogu čovjeka koji želi da promijeni ono što je bit i suština kako je Crna Gora postojala u prethodnom vremensom periodu. Njega ne zanima antifašističko nasljeđe, građanska Crna Gora, Crna Gora kao članica NATO i kao sastavni dio evropskog sistema vrijednosti. Njemu je poruka neka ni ne pomišlja da pokušava takav naum zna dobro kako će se on završiti", poručio je Živković.