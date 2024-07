Više od 40.000 porodica u Crnoj Gori nema svoj stan

iše od 40.000 porodica u Crnoj Gori nema svoj stan, a preko 30.000 porodica su podstanari. Ima li većeg argumenta od toga i podatka da je prosječna cijena stana po Monstatu preko 1.800 eura sa tendencijom rasta – pitao je Miloš Konatar (Ura) obrazlažući prijedlog zakona o Fondu stan za sve, kako piše Pobjeda.

Ukoliko bi poslanici prihvatili taj prijedlog, građani bi mogli kupiti stan za 900 eura po kvadratu. Gotovo sve partije, osim PES-a i NSD-a, načelno su najavile podršku tom prijedlogu, iako su ukazivali i na određene manjkavosti takvog zakonskog rješenja.

Prijedlogom zakona je predviđeno usvajanje državnog fonda čiji bi početni kapital iznosio 20 miliona eura, a iz kojeg bi država gradila stanove na svom ili opštinskom zemljištu po principu ,,Projektuj i izgradi“, a plaćala izvođača radova nakon tehničkog prijema. Iz Ure su ukazali da država ne bi zarađivala od prodaje, jer bi cijena bila ista kao cijena izgradnje, a građani bi mogli te stanove da koriste kako bi prilikom apliciranja za kredit na njih stavili hipoteku. Pravo prijave imali bi prvenstveno podstanari i građani koji ne posjeduju stan, a akcenat bi bio posebno na mladim bračnim parovima, osobama sa invaliditetom, ženama koje su žrtve nasilja i porodicama s djecom sa smetnjama u razvoju.

Vlada se negativno izjasnila o ovom prijedlogu, ukazujući da nije u potpunosti usklađen ni sa stavovima Evropske komisije ni sa strateškim opredjeljenjima i ciljevima politike stanovanja iz Nacionalne stambene strategije i Zakona o socijalnom stanovanju i to u dijelu osnivanja nacionalnog stambenog fonda (NSF).

Konatar je kazao da je najveća stavka u troškovima izgradnje cijena zemljišta i komunalnog opremanja.

Ako bi preko državnog fonda država i opštine donirale zemljište za izgradnju stanova, kao i cijenu komunalnog opremanja zemljišta, cijena od 900 eura po kvadatu, u zavisnosti od opština, bi mogla biti i niža – kazao je Konatar.

Iz PES-a ukazuju da ovo nije ništa novo, imajući u vidu da to već postoji kroz Crnogorski fond za stambeno-solidarnu izgradnju (CFSSI).

Može se zaključiti da je ovo još jedno od populističkih ideja GP Ura. Kada ste bili izvršna vlast i tada je 40.000 porodica bilo bez stana, što tada nijeste predložili ovaj zakon – pitao je Milan Zečević (PES) dodajući da je zakon predložen bez finansijske analize.

Nikola Milović (DPS) je najavio podršku ovom prijedlogu, dodajući da ovo može biti dobro početno rješenje, iako je svjestan da se za godinu ne može riješiti problem tolikog broja porodica bez stana.

Možda je Vlada umjesto kritike mogla da napiše ono što treba da promijeni taj zakon. To je zadatak ekonomske politike, da smanji neizvjesnost, a ne da je povećava – kazao je Milović.

Dejan Đurović (NSD) je ocijenio da ne postoji povjerenje u stvaranje ovakvih fondova, jer je iskustvo pokazalo da nijesu najbolje rješenje, dodajući da su rad CFSSI pratile brojne malverzacije. Kazao je da bi za rješavanje ovog problema bilo potrebno 100.000 stanova, a da je realno da bi se moglo obezbijediti 10.000 koji bi koštali 250 miliona eura. Đurović je kazao da se cijena kvadrata ne bi mogla fiksirati na 900 eura zbog različite situacije na tržištu u zavisnosti od opštine, dodajući da bi se u ovo pitanje morala uključiti Zajednica opština. Predložio je da bi ovaj projekat rješavanja stambenog pitanja trebalo da rade državna Razvojna banka, Zajednica opština i Vlada.

Da li će se on zvati ,,Stan za sve“ ili ,,Krov nad glavom“, kako je bilo u našem predizbornom programu, nije bitno, bitno je da građani obezbijede stan - kazao je Đurović dodajući da za to mora postojati projekat koji bi morao trajati barem deceniju, a ne godinu ili dvije.

Mirsad Nurković (BS) je ovaj prijedlog ocijenio humanim, ali da mu je potrebno amandmansko unapređenje, dodajući da se ne mogu vezati za cijenu od 900 eura zbog više faktora. Da je riječ i o njihovoj ranijoj ideji, kazao je Boris Bogdanović (Demokrate), zahvaljući Uri što su je stavili u skupštinsku proceduru. Branislav Nenezić (SD) je najavio podršku ovom zakonu, dodajući da bi bile potrebne određene korekcije, kako bi se spriječile zloupotrebe prebivališta i preprodaje stana.

Danas smo u neravnopravan položaj stavili 40.000 ljudi zbog političkih podjela, ali ovo nije prvi put, jer smo to već uradili sa penzionerima i primaocima socijalne zaštite, samo jer su zakone predlagali iz opozicije – kazao je Nenezić.

Miodrag Laković (PES) je kazao da su na tim mjestima da bi vodili odgovornu državnu politiku i da prave održive projekte koji neće ugrožavati budžet, jer se od njega hrane i gladni i siti. Branka Marković (PES) je kazala da Vlada radi na novom strateškom dokumentu u oblasti stanovanja. Podršku prijedlogu Ure najavili su i iz SNP-a, DUA i HGI.

Odbor za ekonomiju daće premijeru Milojku Spajiću rok da do 20. jula sam predloži termin svog kontrolnog saslušanja u vezi sa programom ,,Evropa sad 2“, a ukoliko do tada ne odgovori sami će odrediti datum. Predsjednik Odbora Mirsad Nurković je kazao da do juče nije bilo odgovora iz premijerovog kabineta povodom toga. Prijedlog za kontrolno saslušanje rukovodilaca pet elektroenergetskih kompanija i ministra energetike i rudarstva Saše Mujovića Odboru su uputili i iz Balkanske istraživačke mreže (BIRN). U dopisu su naveli da saslušanje traže zbog čestih špekulacija da se potrošnja u ovim preduzećima zloupotrebljava u političke svrhe i za netransparentno zapošljavanje. Kontrolno saslušanje oko stanja u CEDIS-u je planirano za kraj jula, dok se Odbor saglasio da, na inicijativu Instituta Alternativa, održi zajedničku tematsku sjednicu sa Odborom za zdravstvo u vezi sa javnim nabavkama u zdravstvu, piše Pobjeda.