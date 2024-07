Poslanici DPS-a su stali na sredinu parlamenta, ispred Mandićevog stola i tako spriječili da Spajić odgovara na pitanja poslanika.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) nazvali su premijera Milojka Spajića "šarlatanom i šibicarom" i da na način kako je danas došao na premijerski sat "više ne mora ni da dolazi", pišu Vijesti.

Poslanici DPS-a su stali na sredinu parlamenta, ispred Mandićevog stola i tako spriječili da Spajić odgovara na pitanja poslanika.

Mandić je pokušao da održi Skupštinu, ali poslanici DPS-to nijesu dozvoljavali.

Poslanik DPS-a Oskar Huter je rekao da je Spajić "šarlatan i šibicar".

"Ne može to kad se on okupa da dođe, no će da dođe kad ga zove Skupština. Ne može da se igra sa nama", rekao je Huter.

Mandić je odgovorio da je važno da kada je tu premijer "da dobijemo odgovore na pitanja".

Huter je Mandiću odgovorio da je ovo neozbiljno.

"Ovo ne radi jednom, nego drugi, četvrti put, sprda se sa nama".

Mandić je rekao da je Spajić u parlamenta i da mogu da mu se postave sva pitanja.

Neko iz DPS-a je na to rekao "nema pitanja danas".

Huter je rekao da će Spajić u Skupštinu dolaziti "kad ga pozovemo, ne kad se njemu svidi"

Poslanica DPS-a Sonja Milatović je pozvala Mandića da "ne ponižava građane Crne Gore".

"Ovo je reprezentastivni dom građana Crne Gore. Ne može da se igra".

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić je rekao da Spajić "ovako kako dolazi više ne mora ni da dolazi".

"Najjači opozicioni klub traži da se ne održi premijerski sat zbog nepoštovanja Skupštine i građana Crne Gore. Ja u ime parlamentarne većine želim da saopštim da je to parlamentarnoj većini prihvatljivo", rekao je Mandić.