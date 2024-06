Današnji sastanak je prekinut.

Svjesni da postoje određene tendencije koje mogu dovesti do urušavanja ovog principa pozivamo odbornike Pokreta za Podgoricu da iznesu listu zahtjeva, odnosno precizno postave svoja očekivanja kako bismo krenuli u pravcu postizanja dogovora, poručili su iz Pokreta Evropa sad nakon danas održanog sastanka koji je organizovan sa ciljem prevazilaženja krize vlasti u Glavnom gradu.

Naime, današnji sastanak je prekinut, a odbornica Pokreta za Podgoricu Nađa Ljiljanić je kazala da bi bilo “najpoštenije da se skrati mandat Skupštini, odnosno da odbornici vrate mandat građanima”.

“Bilo bi naivno očekivati da sa našim doskorašnjim članovima koji su formirali Pokret sa Podgoricu lako dođemo do zajedničkih rješenja i riješimo aktuelnu situaciju u Podgorici. Ipak, bez obzira na evidentna mimoilaženja u stavovima, osnovni principi koji su nas i doveli u pozicije odlučivanja ne bi smjeli biti ugroženi”, naveli su iz PES-a u saopštenju dostavljenom medijima.

Tu prije svega misle, kako kažu, “na potencijalnu saradnju sa DPS-om”.

“Svjesni da postoje određene tendencije koje mogu dovesti do urušavanja ovog principa pozivamo odbornike Pokreta za Podgoricu da iznesu listu zahtjeva, odnosno precizno postave svoja očekivanja kako bismo krenuli u pravcu postizanja dogovora”, naveli su iz PES.

Pokret Evropa sad je, prema njihovim riječima, u potpunosti spreman da sačuva vrijednosti za koje “smo se zajednički zalagali čak i ako to podrazumijeva ustupanje određenih pozicija u Glavnom gradu”.

“Jednako tako, ukoliko u procesu pregovora postoje nepoželjni ili se drugi smatraju adekvatnijim za ovu vrstu saradnje (bio to Vasilije Čarapić ili bilo ko drugi) pozivamo da nam se i to vrlo jasno saopšti, jer ponavljamo – bez precizno formulisanih zahtjeva ne možemo ni voditi pregovore ni doći do rješenja ako ga istinski želimo. U uvjerenju da smo na istim pozicijama kada je u pitanju odnos prema građanima i građankama Podgorice, od Pokreta za Podgoricu očekujemo listu preciznih zahtjeva na koje bismo se izjasnili. Sve drugo vodi rušenju temeljnog principa – saradnji sa DPS-om, koja ne bi trebalo da bude opcija”, zaključuju iz PES.