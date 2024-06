Injac kazala da izbori nisu najbolje rešenje

Izvor: Gov.me/S.Matić

Kriza vlasti u Podgorici je sada već evidentna i vjerovatno je javnost razumjela da se radi o apsolutnom nedostatku dogovora ili konsenzusa o nekim pitanjima koja nisu vezana za mene lično i to je vrlo važno da naglasim, kazala je gradonačelnica Podgorice Olivera Injac.

Prema njenom mišljenju, ta kriza vlasti ima mogućnost da se riješi.

“Postoji način da se nađu kompromisi i dogovori o tome, i sa strane Pokreta Evropa sad (PES) i sa pozicije gradonačelnice sve vrijeme postoji apsolutna potreba i pozitivna energija kojom se šalju poruke otvorenosti za saradnju i dogovor i vjerujem da ukoliko postoji želja i spremnost kod kolega iz Pokreta za Podgoricu, da se dogovor može napraviti”, smatra Injac.

Kako navodi, PES je spreman da ide na izbore, ali to u ovom trenutku nije najbolje rešenje za građane Podgorice.

“To je nešto što Podgorici u ovom trenutku ne odgovara… Ne političkim akterima, nego razvoju Podgorice, zbog toga što smo mi u prethodnih 14 mjeseci mnogo uradili da se sistem stavi u jedan funkcionalniji oblik”, kazala je Injac u intervjuu za Jutarnji program TVCG.

Baš sada kada su, prema njenim riječima, sve pripreme obavljene, i kada se krenulo u novom pravcu, krenula je nova kriza.

Poručuje da treba naći mjeru kompromisa i doći do dogovora da bi se stabilizovale prilike i išlo u dobrom pravcu i dobrom smjeru.

Injac ističe da je potpuno legitimno da se postavi pitanje povjerenja u njen rad.

“Paradoksalno je bilo da su za izvještaj o radu gradonačelnice glasali svi osim četiri prisutna odbornika Pokreta za Podgoricu. Sa druge strane, oni su glasale za izvještaje svih drugih ustanova, preduzeća, službi koje su inkorporirane u taj izvještaj o radu koji je predstavljen sa strane gradonačelnika. Tako da sve to izgleda paradoksalno i čini se da jedna vrsta procesa koji u tom pravcu idu, ukoliko je njihova intencija da dođe do izbora, onda mislim da građani Podgorice treba da budu svjesni da je odgovornost na tim akterima i da tu nije odgovornost ni na gradonačelniku ni na Pokretu Evropa sad ni drugim konstituentima vlasti”, poručila je Injac.

Na pitanje zbog čega nakon što je funkcioner Demokrata Danilo Šaranović postao ministar unutrašnjih poslova nije imenovan drugi zamjenik gradonačelnice, Injac odgovara da ona želi što prije da taj zamjenik bude imenovan.

“Smatram da to pitanje više treba biti upućeno ka Demokratskoj Crnoj Gori pošto je to pozicija koja njima pripada ali u svakom slučaju želim da saopštim da to jeste na neki način doprinijelo da se negdje umanjuje efikasnost našeg rada i rezultati, jer je ta pozicija vrlo važna”, naglasila je Injac.