Završen je sastanak parlamentarne većine u Glavnom gradu Podgorica

Izvor: MONDO

Završen je sastanak parlamentarne većine u Glavnom gradu Podgorica. Poslanik PES-a Vasilije Čarapić kazao je za TVCG da većina koalicionih subjekata ne vidi pretjerane izazove koji se ne mogu prevazići, te da mnogi smatraju da do dogovora može doći, ali da je jako teško pronaći zajednički jezik sa Pokretom za Podgoricu, te da sumnja da se radi o nekoj bočnoj političkoj agendi.

“Mislim da većina koalicionih subjekata ne vidi pretjerane izazove koji se ne mogu prevazići, mnogi smatraju da je prostor za dogovor apsolutno prisutan i da do toga može doći, na tom fonu smo i mi, navijamo uvijek za stabilnost ali jako je teško pronaći taj zajednički jezik i dalje sa Pokretom za Podgoricu, sumnjam da se radi o nekoj bočnoj političkoj agendi koja ukoliko bi se eliminisalo u korist građana Podgorice i stabilnosti lokalne vlasti da bi taj dogovor bio napravljen za nekoliko minuta”, kazao je Čarapić za TVCG.

On je istakao da je i dalje nedefinisano šta treba uraditi da bi se stanje stabilizovalo do kraja.

“Mislim da ima dovoljno vremena da se stvari stave na svoje i da se konačna odluka donese u nekom doglednom vremenu. Kada se stvari stave na sto, objektivnom posmatraču je prosto nemoguće da nema još dogovora. Vjerovatno postoji neka bočna politička agenda koja stoji na put dogovoru”, kazao je Čarapić.

Čarapić je kazao da je stav vladajuće većine da nema raspuštanja Skupštine Glavnog grada.

“Niko ne isključuje kao krajnju opciju, ali ne vidim da je to odbornicima Pokreta za Podgoricu primarna opcija barem to nisu deklarisali na ovom sastanku. Konkretnih predloga Pokreta za Podgoricu nije bilo na sastanku”, naglasio je on.

Kriza traje tri mjeseca ali su problemi ipak prevazilaženi i sjednice su održavane, pozivamo PES-a i Pokret za Podgoricu da se dogovore, kazala je funkcionerka GP URA Milena Vuković Sekulović.

„Ako ne bude dogovora, ići će se na izbore“, dodala je ona.

Izbori, kako je kazala, nijesu najbolje rješenje, a prema njenim riječima, “nijesu ni jedino rješenje”.

Ocijenila je da će, obzirom na situaciju, sastanak potrajati, te da vjerovatno neće biti gotov prije 19:30.

Podsjetimo, odbornik Prave Crne Gore u Glavnom gradu Stefan Vešović kazao je u emisiji Pressing na Gradskoj RTV da će danas biti sastanak parlamentarne većine.

Vešović je kazao da trenutno stanje ne odgovora nikome i da se situacija mora riješiti dogovorom ili vanrednim izborima.

„Mislim da je morao da se desi i ranije, a i više puta, kako bismo malo brže došli do rješenja na dobrobit građana Podgorice. Trenutno stanje ne odgovara nikome, pa smo svi manje-više odgovorni da ovu situaciju riješimo na najbolji način. Svi smo na izborima dobili mandat od građana da radimo u njihovom najboljem interesu, a u posljednjem periodu dešavaju se stvari koje nisu na tom fonu. Nadam se da će današnji sastanak da da neke odgovore, kakvi god oni bili – da li u smislu da dođe do dogovora ili prosto ne može da se dođe do dogovora i onda imamo tu drugu opciju, a to su vanredni izbori u Podgorici“, istakao je Vešović.

Razrješenje svega toga u najkraćem roku je, kako kaže, u najboljem interesu.

„Čini mi se da postoji dobra volja da dođe do dogovora, ali konstantno nešto ne štima, a protokom vremena taj jaz je sve veći između njih. Što više vremena prođe to je sve manje šanse da dođe do dogovora“, kazao je on.

Vešović smatra da dogovori nisu stopirali rad i razvoj grada, ali da je ovakvo stanje neodrživo.

„Kad imate opstrukcije onda nemate mogućnost da radite u punom kapacitetu. Odlagali smo sjednicu Skupštine dva puta, pa opet još jednu… sve su to stvari koje utiču na rad preduzeća. Zato i pozivam da se dođe do dogovora u što kraćem roku ili da se ide na izbore. Što više vremena prođe sve će biti gore. Manja je šansa za dogovor, a opet će građani plaćati što ne može da dođe do dogovora“, istakao je Vešović.