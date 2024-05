Crna Gora bi trebalo da se vodi sopstvenim i interesima svojih građana i evropskog puta, a ne neke druge države, kazao je ministar pravde Andrej Milović, dodajući da bi glasanje o Rezoluciji o genocidu u Jasenovcu bio brzoplet i nedržavotvoran potez

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Milović je u intervjuu za Glas Amerike istakao da podržava rezoluciju o Srebrenici o kojoj bi Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) trebalo da se izjasni u četvrtak, kao i da je crnogorska Vlada odlučila da ne bude jedan od njenih sponzora i zbog odnosa sa Srbijom.

Komentarišući plan parlamentarne većine da usvoji Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, Milović je kazao da Crna Gora treba da se vodi sopstvenim interesima, kao i da ne bi trebalo da koristi određene rezolucije kako bi se relativizovale druge.

“Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je juče rekao da on uopšte ne želi da izgovori da li je u Jasenovcu bio genocid ili ne jer bi to narušilo odnose sa Hrvatskom narednih sto godina. Vidjeli smo da srpski političari i državnici ne žele da čak to kvalifikuju kao genocid, i mislim da mi, bilo kao poslanici u crnogorskom parlamentu ili ministri u Vladi, treba da se vodimo interesima države Crne Gore i da gledamo šta je najveći interes za nas”, rekao je Milović.

On je dodao da je najveći interes za Crnu Goru da ima odlične odnose i sa Hrvatskom koja je njen partner na putu za Evropsku uniju (EU) i država od koje zavisi ulazak u Uniju.

“Crna Gora treba da se vodi sopstvenim interesima i interesima svojih građana i svoje države i evropskog puta. A ne da se vodimo interesima neke druge države ili da prihvatamo spoljni uticaj na našu dnevnu politiku i da koristimo određene rezolucije da bismo pravili balans nekim drugim rezolucijama ili relativizovali druge rezolucije”, rekao je Milović.

On je dodao da vjeruje da će se i poslanici i ministri, kao i Vlada i parlament, ponašati odgovorno prema svojoj državi i da će shodno tome vući naredne poteze.

“Ne bi bilo dobro za Crnu Goru da posle svega što smo uradili po pitanju Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), pogotovo Ministarstvo pravde, Vlada, Ministarstvo evropskih poslova, da na kraju sve to prospemo nekim brzopletim potezom i nedržavatvornim potezom kakav može biti glasanje o rezoluciji o Jasenovcu”, rekao je Milović.

Na pitanje da li podržava Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, Milović je kazao da crnogorska strana nikada nije imala dilemu po pitanju Srebrenice.

“Međunarodni sud i međunarodne organizacije su se jasno odredili prema tom pitanju i Crna Gora kao ozbiljna država koja teži ulasku u EU mora da prihvati sve ono što je moderni svijet”, rekao je Milović.

Kako je dodao, s obzirom na to da su presude međunarodnog suda jasne, Crna Gora nema dilemu i crnogorska skupština se više puta izjasnila po pitanju Srebrenice.

“Jasno je da se radi o genocidu i to za nas nije ništa novo i nešto oko čega možemo imati dilemu. Jednostvano, Crna Gora kao država koja je preuzela međunarodne obaveze, mora da se ponaša u skladu sa tim obavezama”, istakao je Milović.

On je kazao da je crnogorska Vlada odlučila da treba da podrži rezoluciju o Srebrenici na način da to ne bude kosponzorstvo, nego samo podrška.

“To je na neki način i odnos prema Srbiji, vi znate da Crna Gora i Srbija imaju tradicionalno dobre odnose i da su oni viševjekovni. Zbog toga se negdje Crna Gora odlučila da samo podrži rezoluciju, a da ne bude kosponzor”, objasnio je Milović.