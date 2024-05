Albanski forum neće podržati rezoluciju o genocidu u Jasenovcu, jer ih brine to što može doći do potencijalnog sukoba sa jednom državom članicom Evropske unije (EU) svega mjesec dana do dobijanja IBAR-a.

Iz Albanskog foruma pozvali su Demokrate i Pokret Evropa sad (PES) da ne prihvataju uslove za tuđe interese.

Oni su poručili su da za Crnu Goru ne postoji drugi put sem puta u EU, a da bi sve drugo bile balkanske stranputice koje moramo ostaviti u prošlosti kojoj pripadaju.

Oni su poručili da prioritet Crne Gore mora ostati bliska i prijateljska saradnja sa EU i svim njenim članicama.

"Stoga izražavamo duboku zabrinutost usljed potencijalnog sukoba sa jednom državom članicom i to na svega mjesec dana od dobijanja IBAR-a. To kao odgovorna vlast i država sebi ne smijemo da dopustimo. Prošlost ne smije da određuje budućnost. Ona mora ostati iza nas ako smo iskreni i pošteni prema evropskoj perspektivi Crne Gore", rekli su iz Albanskog foruma.

Hrvatska je uručila protestnu notu na predlog predsjednika Skupštine Andrije Mandića da se usvoji rezolucija o genocidu u Jasenovcu.

"Stoga Albanski forum kao proevropski subjekt, koji istini za volju ponekad i “zažmuri na jedno oko", ako ni zbog čega, a ono zbog Evropskog puta i IBAR-a, ni pod tačkom “razno” neće podržati predloženu rezoluciju. Uz puno poštovanje svim žrtvama kojima se duboko klanjamo i kojima ćemo se odužiti čuvajući njihove potomke istog usuda boreći se predano za njihovu evropsku budućnost - pozivamo sve ostale konstituente vlasti, posebno Pokret Evropa sad i Demokrate da ne prihvataju uslove za tuđe interese koji su sve drugo sem interesi Crne Gore i njenih građana", rekli su iz Albanskog foruma.