Savjet je predlog za slanje vojske u NATO operaciju usvojio u julu prošle godine, kad Mandić nije bio njegov član, odnosno kad nije bio na čelu najvišeg zakonodavnog doma.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Šef Skupštine Andrija Mandić (Nova srpska demokratija) tvrdi da je preksinoć na sjednici parlamenta, zbog predsjedavanja, zaboravio da glasa za slanje pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) u NATO pomorsku operaciju “Si gardijan” (“Sea Guardian”), prenose VIjesti.

On je juče “Vijestima” rekao da na sjednicama Savjeta za odbranu i bezbjednost, čiji je član po funkciji, uvijek podržava takve predloge. Prema Ustavu, Savjet predlaže Skupštini upotrebu vojske u međunarodnim snagama.

Savjet je predlog za slanje vojske u NATO operaciju usvojio u julu prošle godine, kad Mandić nije bio njegov član, odnosno kad nije bio na čelu najvišeg zakonodavnog doma.

“Dok sam predsjedavao sjednicom, zaboravio sam da glasam. Nemam problem da šaljemo naše vojnike, oficire i podoficire u bilo koju misiju, da vojska bude bolja i da pomaže uspostavljanju i održavanju mira. Uvijek na Savjetu glasam za ovakve odluke”, kazao je Mandić.

Skupština je glasovima 43 poslanika, dva više nego što je neophodno, podržala upućivanje pripadnika VCG u operaciju, koja je pokrenuta prije osam godina s ciljem jačanja uloge NATO-a u Sredozemnom moru, ali i borbe protiv terorizma i trgovine ljudima.

Za slanje vojnika nisu, uz Mandića, glasala još dva poslanika Nove srpske demokratije (NSD) - Dejan Đurović i Marko Kovačević, pet je bilo uzdržano - Jelena Božović, Jovan Vučurović, Simonida Kordić, Slaven Radunović i Vaso Obradović, dok je za bila Bojana Pićan, pišu Vijesti.

Kad je riječ o Demokratskoj narodnoj partiji (DNP), s kojom je NSD doskora bio u koaliciji “Za budućnost Crne Gore”, za upućivanje pripadnika VCG u operaciju nisu glasali šef stranke Milan Knežević i još dva poslanika - Milun Zogović i Vladislav Bojović, dok je to podržala Maja Vukićević.

Preksinoć se glasalo i za slanje vojnika u misiju Ujedinjenih nacija (UN) na Kipru, što je podržalo 55 parlamentaraca. Svi poslanici NSD-a, osim Kovačevića, koji nije glasao, podržali su taj predlog, dok su kod DNP-a za bili Vukićević i Bojović, a Knežević i Zogović nisu glasali.

Diplomata i profesor međunarodnih odnosa Vesko Garčević, kazao je “Vijestima” da se Mandićevo neglasanje može posmatrati iz nekoliko uglova, ali da je to prije svega poruka njegovim potencijalnim glasačima kako se politika partija nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF) nije promijenila.

“Možda je on ‘zaboravio’ da glasa ili je stvarno zaboravio, to ostaje njegovim biračima i koalicionim partnerima da procijene. Ako bih procjenjivao na osnovu njegovih ranijih stavova po tom pitanju, na primjer kad je 2022. podržao v. d. predsjednika Skupštine Strahinju Bulajića u njegovoj blokadi Savjeta za odbranu, onda bih imao razloga da sumnjam u to da je ‘zaboravio’ da glasa”, navodi on, prenose Vijesti.