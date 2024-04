Supruge nekih lidera crnogorskih partija prihodima ne zaostaju mnogo za medijski eksponiranijim partnerima, a među najplaćenijima su Sanja Mandić, Jelena Bečić i Snežana Pavićević.

To pokazuju podaci sa sajta Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), kojoj su javni funkcioneri do 31. marta morali da prijave prihod i imovinu za prethodnu godinu, kako pišu Vijesti.