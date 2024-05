Skupštinski Ustavni odbor na današnjoj sjednici nastavio je konsultativna saslušanja kandidata za izbor jednog sudije Ustavnog suda.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Na poziv za sudiju prijavili su se Alija Beganović, Zoran Vukićević, Nerma Dobardžić, Muhamed Đokaj, Jovan Kojičić i Sanja Maslenjak.

Na današnjoj sjednici saslušan je Beganović, jer je bio spriječen da dođe na saslušanje u petak, kad je saslušan Vukićević.

Beganović je na početku svog izlaganja kazao da je pripravnički staž započeo u Vrhovnom državnom tužilaštvu (VDT) u Bijelom Polju, nakon čega je radio kao sudija područnog organa za prekršaje u tom gradu, a zatim kao sudija Osnovnog suda u Rožajama, te kao predsjednik Područnog organa za prekršaje u Bijelom Polju, a od 2015. godine do danas kao predsjednik Suda za prekršaje u tom gradu. On je dodao da je i medijator pri Centru za alternativno rješavanje sporova, ali kao i predavač pri Centru z aobuku sudstva i tužilaštva.

Poslanik Demokrata Nikola Rovčanin ponovio je pitanje koje je postavio i na prethodnom saslušanju - kako bi riješio problem ažurnosti US.

Beganović je odgovorio da je on kandidat za sudiju, a da sudija može samo da "radi i postupa u predmetima".

"Organizacione sposobnosti su u nadležnosti predsjednika suda, ali bih svakako sa mjesta sudije zajedno sa kolegama inicirao neke moguće izmjene ukoliko to dozvoljava poslovnik o radu. Mislim da US ima problema što se tiče popune kadra. Prema mojim informacijama, u US ne postoji ni jedan pripravnik. Takođe, na sajtu US sam našao spisak zaposlenih, ali ne i Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji što dovoljno govori o netransparentnosti tog suda. Taj spisak nema ni datum, ni protokolarni broj pa ne znam kad je donesen, kao ni da li je broj savjetnika popunjen. Prema spisku, u US je zaposleno 18 savjetnika, a ja imam informaciju da jedan dio njih već eko vrijeme ne ra di tamo, kao i da posljednjih pet godina uopšte nije bilo prijema savjetnika. Mislim da, ako je bilo oglasa, nemoguće da nije bilo prijavljenih", kazao je Beganović.

On je ocijeio da se "mora angažovati određeni broj pripravnika, raspisati oglasi za popunu svih savjetničkih mjesta, pristupiti izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji".

"Mislim da bi u US trebalo napraviti jedno 'trijažno odjeljenje' gdje bi se taj enorman broj ustavnih žalbi mogao nekako klasifikovati. SIgruan sam da postoji veliki broj žalbi više subjekata koji se odnose na istu pravnu stvar. To treba klasifikovati i na jednoj sjednici to riješiti.