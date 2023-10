Odluku Ustavnog suda da i muškarci i žene ubuduće odlaze u penziju sa 40 godina staža i 61. godinom života diskriminatorska je, kaže sagovornici TVCG.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Osim toga u problemu će se naći svi oni koji su stekli starosni uslov za penziju, ali ne i onaj drugi, odnosno nemaju 40 godina radnog staža.

Ustavni sud ocijenio je diskriminatornom odredbu Zakona o PIO po kojoj je ženama omogućeno da, ukoliko žele, idu u penziju sa 64 godine, dok je za muškarce ta granica bila 66, odnosno 67 za državne službenike.

Profesorica radnog prava kaže da je to u skladu sa Ustavom, jer sprečava diskriminaciju po osnovu pola.

“Ja mislim da je Ustavni sud tu odredbu, zato što je manje povoljna u odnosu na muškarce s pravom proglasio suprotno Ustavu odnosno stavio van snage”, kaže za TVCG Vesna Simović-Zvicer, profesorica radnog prava.

U Građanskoj alijansi, međutim, ovakvu odluku Ustavnom suda vide kao diskriminatornu za žene koje bi željele ranije da se penzionišu, i ukazuju da se odredba vjerovatno mijenja zbog zaposlenih u pravosuđu koje su morale u penziju sa 64 godine.

“Ukidanje ove norme ide u pravcu da se prilagodi Zakon odnosno praksa onima kojima odgovara, odnosno ne odgovara da vidimo da upravo ženama iz pravosuđa ne odgovara. S druge strane čujemo da su preopterećene, da žele što prije da se rasterete. Ovo je bila prilika i da žene iz pravosuđa mogu da pođu u penziju”, kazao je za TVCG Milan Radović iz Građanske alijanse.

A blizu te granice i ispunjenja uslova za penziju su i pojedine sutkinje Ustavnog suda pa se, kaže Radović, može sumnjati i u njihovu pristrasnost prilikom odlučivanja o ovoj odredbi.

“Čini se da su kredibilitet, prije svega nepristrasnost ovog suda prilikom donošenja odluke bili upitni, jer su za ukidanje glasale sudije koje su direktno pogođene samom ovom normom, odnosno vrlo brzo bi išle u penziju pa su po praksi Evropskog suda za ljudska prava trebale same da se izuzmu”, kaže Radović.

Iako je Ustavni sud želio da ih zaštiti od diskriminacije, ukidanjem drugog člana u problemu su sada muškarci koji ispune starosni uslov za penziju, ali ne i onaj drugi - 40 godina radnog staža.

“Po sili zakona on ne može više biti na tržištu rada, ali on ako nema 40 godina staža osiguranja neće moći da ostvari pravo na penziju. I to je razlog zbog koga se mora urgentno djelovati, evo konačno ćemo imati novu Vladu i to će morati biti prioritetan zadatak Ministarstva rada. Da se ova odreba reguliše i da ne diskrimiše nikoga i da se to zaključi”, kazala je Simović-Zvicer.

U Uniji slobodnih sindikata odluku Ustavnog suda ocjenjuju bezumnom i vjeruju da će malo radnika uspjeti da ostvari uslov od četiri decenije staža, što bi značilo da i žene i muškarci moraju raditi i nakon 70. godine, a što važeći Zakon ne dozvoljava, piše RTCG.

Ovaj pravni galimatijas moraće i to u što skorijem roku da riješi nova vlada.