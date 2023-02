Skupština bi sjutra na vanrednoj sjednici trebalo da izabere sudije Ustavnog suda. Matični Odbor predložio je četiri kandidata i to Snežanu Armenko, Draganu Đuranović, Momirku Tešić i Faruk Resulbegovića.

Izvjesno je da će sjutra biti izabrano troje sudija. Međutim, manjinske partije još se nijesu dogovorile o četvrtom kandidatu koji dolazi iz manje brojnog naroda.

Predsjedica Parlamenta Danijela Đurović ranije je za TVCG kazala da vjeruje da će doći i do dogovora i oko četvrtog kandidata.

"Vrlo cijenim svoje kolege poslanike i poslanice i članove kolegijuma, kao i sve poslanike koji su članovi Ustavnog odbora, i mislim da su to sve ozbiljni i odgovorni ljudi koji će ispoštovati ono što je dogovor 27. februara i da to ne može biti dovedeno u pitanje. Ono što ja želim da vjerujem je da ćemo 27.februara doći do dogovora i oko četvrtog kandidata Ustavnog suda kako bi Ustavni sud bio potpuno kompletiran", kazala je tada Đurović.