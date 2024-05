U novoj većini u ulcinjskom parlamentu neće biti mjesta za donedavno vladajući Građanski pokret URA, dok se Demokratska partija socijalista (DPS) u vlast vraća na velika vrata.

To je epilog višenedjeljnih zakulisanih radnji, medijskih prepucavanja i tajnih pregovora o formiranju nove većine, što je i dovelo do raspada do sada vladajuće koalicije u kojoj su bili URA, Demokratska partija (DP), Socijaldemokrate (SD), Socijaldemokratska partija (SDP) i Albanska alternativa (AA) sa jedne i Forca sa druge strane, kako pišu Vijesti.