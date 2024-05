On je saopštio na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade da će formirati novu Agenciju za sajber bezbjednost

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici utvrdila Predlog zakona o informacionoj bezbjednosti, saopštio je ministar javne uprave Maraš Dukaj. On je saopštio na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade da će formirati novu Agenciju za sajber bezbjednost.

“Danas su sajber ratovi najopasniji u svijetu. “Iako smo mala zemlja, mi smo jednako izloženi kao Italija i Belgija i druge članice NATO. A samo pogledajte koliko te zemlje ulažu u sajber bezbjednost, a naročito u kadrovske kapacitete”, naglasio je Dukaj.

Prema njegovim riječima premijer Milojko Spajić je obavezao Ministarstvo finansija da zarade definiše kroz svjeteske i evropske zarade, prenosi Cdm.

“Nismo imali zaštitu 24/7. Čudno mi je to bilo kao članica NATO i neozbiljno. Uspjeli za kratak period da uspostavimo Vladin Cirt, koji štiti našu informacionu infrastrukturu. Nijedna zemlja u svijetu nije 100 odsto zaštićena od sajber napada i ratova. Urađeni su brojni koraci ka sajber bezbjednosti. Ali to je proces koji se nikad ne završava. Pred nama je dodatni angažman. Pominjem ulogu Regionalnog centra koji je jako bitan za kompletnu državu”, istakao je on.