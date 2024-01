ANB utvrdila je da državljanin Turske Binali Camgoz predstavlja opasnost po nacionalnu bezbjednost Crne Gore, ali ministar pravde Andrej Milović tvrdi da nije morao da konsultuje tu službu prije donošenja odluke, jer njihovo mišljenje ne igra presudnu ulogu za izručenje

Izvor: Binali Čamgoz, bos iz Turskefoto: Printscreen/Twitter

Informacija da je tajna služba dala takvu procjenu Vijestima je saopštena iz više nezvaničnih izvora, a ANB ne odgovara na zvanična pitanja.

“Za bezbjednosnu procjenu ANB-a ne postoji obaveza po Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima da bude pribavljena. Takođe, nije ni zabranjeno pribaviti je, s tim što se informacije sadržane u tom aktu, koje nijesu pribavljene od pravosudnih organa, smatraju operativnim podacima, te ne mogu imati presudnu ulogu, već se u svakom predmetu sveukupno cijene sve okolnosti slučaja”, odgovorili su iz Milovićevog resora, prenose Vijesti.

Tvrde i da ministru pravde niti bilo kom zaposlenom u tom vladinom resoru nije prijećeno tokom postupka odlučivanja o izručenju Camgoza, ali i da je o eventualnoj ekstradiciji tog državljanina Turske Milović u novembru razgovarao sa ambasadorom te zemlje.

Iz Milovićevog kabineta poručili su i da je ministar donio političku odluku.

“Prilikom donošenja odluke ministra po zahtjevu Ministarstva pravde Republike Turske o izručenju državljanina Turske Binali Camgoza, uzete su u obzir sve okolnosti slučaja relevantne za donošenje odluke”, odgovorili su iz Milovićevog kabineta na pitanje - da li je prije donošenja odluke imao u vidu da NCB Interpol Ankara tog turskog državljanina potražuje zbog krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala, a ne zbog tzv. političkih krivičnih djela.

Camgoz, kojeg tamošnje vlasti potražuju zbog najtežih krivičnih djela, uhapšen je 6. jula 2022. godine u Podgorici, a iz Uprave policije tada je saopšteno da je kod sebe imao falsifikovani pasoš u koji je upisano ime Mehmet Ali Bayhan.

Iako je Viši sud još u aprilu 2023. godine utvrdio da su ispunjeni uslovi za ekstradiciju tog optuženog za najteža krivična djela, a ta odluka postala pravosnažna 1. juna, ministar Milović odbio je nedavno da izruči Camgoza, pravdajući svoju odluku narušenim zdravstvenim stanjem stranca i etničkom pripadnošću..

Politička odluka

Iz MP objašnjavaju da ekstradicioni sud u okviru svoje nadležnosti ocjenjuje ispunjenost formalnih uslova za izručenje, a da u slučaju pozitivne odluke suda ministar donosi odluku za koju smatra da je ispravna.

“S obzirom na to da je Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima propisano da konačnu riječ o izručenju daje ministar, to se i odluka ministra, bilo pozitivna, bilo negativna ima smatrati političkom odlukom, kojom ministar u ime države odlučuje da li će izručiti lice ili ne”, pišu Vijesti.

Odgovarajući na pitanje kojim razlozima se vodio pa nije sačekao eventualnu odluku Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koji je odlučio da je zahtjev Camgozovih advokata preuranjen, iz MP su kazali:

“Što se tiče zahtjeva branilaca Binali Camgoza upućenog Evropskom sudu za ljudska prava, isti su zatražili izdavanje privremene mjere zabrane ekstradicije, koji zahtjev je ocijenjen kao preuranjen, jer odluka o izručenju ministra još nije bila donijeta. Da je dozvoljeno izručenje, logično je da bi prvo bio ispostavljen zahtjev za izdavanje privremene mjere – zabrane ekstradicije, a onda i osporavanje i ispitivanje meritorne odluke o izručenju”.

Iz tog vladinog resora nijesu odgovorili na pitanja da li se Milović u periodu koji je prethodio njegovoj odluci u vezi s tim slučajem sastajao sa predstavnicima drugih ministarstava, niti je li ministar pravde MUP-u predlagao da deportuju tog državljanina Turske.

“S obzirom na to da je nadležnost Ministarstva pravde iscrpljena u postupku ekstradicije, to se ne možemo izjašnjavati u pogledu eventualnog postupka deportacije lica, jer je to u isključivoj nadležnosti Sektora granične policije”, kazali su.

Koleši: Neka Dukaj da ijedan dokaz da mu je neko prijetio

Albanski državljanin Indrit Koleši tvrdi da ni on ni porodica Binali Camgoza nijesu prijetili ministru Dukaju, da ga nijesu ucjenjivali niti mu nudili novac, a tog vladinog zvaničnika pozvao je da ispriča istinu o njihovom susretu, prenose Vijesti.

U reagovanju dostavljenom Vijestima, Koleši je napisao da je sa Dukajem imao dobar odnos do avgusta prošle godine.

Koleši tvrdi da Camgoza ne poznaje lično, ali da su ga u avgustu 2022. kontaktirali prijatelji koji su tražili advokata “za jednog od njihovih rođaka koji je u zatvoru u Crnoj Gori”.

Objasnio je i da je nakon nekoliko telefonskih poziva došao u Crnu Goru i sa Dukajem se sreo u kafiću u Tuzima.

“Zamolio sam ga da mi pomogne s pravnom pomoći, ako ima poznatog, dobrog advokata ili detaljnih informacija o predmetu. Tada sam telefonom razgovarao sa članovima porodice Binalija Camgoza, tražeći od njih svaki detalj... Dukaj me nazvao i zamolio da se ponovno sastanemo, što sam i učinio i ponovo otišao u Crnu Goru. Rekao mi je da je slučaj pred sudom i da Vlada nema ništa s tim, da nema namjeru da interveniše. Shvatio sam situaciju, jer je sud taj koji donosi presudu”, tvrdi Koleši.

Navodi i da je isto prenio porodici Camgoza i obavijestio ih da više ne može da interveniše u njihovom slučaju...

On ističe da nije obećao politički azil, niti novčanu naknadu i da je sa Dukajem komunicirao do avgusta 2023. godine, te da do tada nije čuo da su mu njegovi prijatelji prijetili, prenoe Vijesti.

“Nakon avgusta, moji prijatelji (iz porodice Camgoz) kontaktirali su me i rekli da je ministar Dukaj podnio prijavu protiv njih zbog prijetnji, ali da nema dokaza”, napisao je on, dodajući da je bezuspješno pokušavao da kontaktira Dukaja...

U reagovanju je napisao da nije razumio svoju ulogu priči oko prijetnji i pitao zbog čega bi on takvo nešto učinio, a tvrdi i da od porodice Camgoz nikada nije primio novac koji bi dao Dukaju.

“Porodica Camgoz to kategorički negira. U vašem tekstu sam pročitao da je Dukaju prijećeno, to je potpuno neistinito. To je laž. Pozivam gospodina Dukaja da javno istupi i navede barem jednu činjenicu i dokaz. Tvrdim da toga nema... Nije mu prijećeno, nije bio ucjenjivan. Nije primio novac od mene ili porodice Čamgoz”, kazao je on.