Istakao je da je Spajić imao sastanke sa Do Kvonom u Beogradu na adresi Topalovićeva 4.

Dritan Abazović iz URA je kazao da prevarama nikad kraja. Vrijeme je, kaže, da se čuje ko je pričao istinu a ko se prodao zbog fotelje.

“Svaki dan svjedočimo određenim prevarama, ali da ste sa Abasadom SAD dogovarali amndamne a oni vas demantovali, kap je koja je prelila čašu.

“Genocid u Srerebenici se desio prije Dejtoinskog sporazuma, Druga prveara bila za auto-put. Najavili ašov u septembru 2024. a danas je pominjana 2028. godina. Nisam pričao Lopušinama nego o lopužinama. Neprimjereno da ovoliko dugo čekamo rezultate Popisa. Nadam se da će što prije biti rezultati. Vraćam se na DO Kvona, kada ste imali kontakte, gdje i šta je bio poredmet razgovora”, pitao je Abazović Spajića.

On je kazao da je zanimljivo kako je jedan bliski član familije Spajića kupio nekretninu u Boki Kotorskoj.

“Sramnoda se desi da kontrolno sasliušanje o Do Kvonu se odloži za dva mjeseca. Mi smo država koja je Do Kvona privela pravdi. Ispostavlja se da je čovjek prevario 200.000 ljudi, to mu se stavlja na teret. Kako ste imali direktne kontakte sa njim, kažite gdje, na kojoj adsresi i da li je još jedan od vaših parznera bio tu, i kojim je vozilom on ušao u Crnu Goru”, naveo je Abazović.

“Premijer nije odgovorio. On je imao sastanke sa Do Kvonom u Beogradu na adrsesi Toplaovićeva 4. Jeste li ikad bili uposlenik ili vlasnik Fonda Das Kapiutal u Singapuru, i da li poznajete čovjeka Sindži Kimuru?”, pitao je on Spajića.

Pitao je da li je premijer imao ili ima nekretninu u Singapuru?

Ko je od ljudi iz sadašnje 44. Vlade imao kontakte sa Do Kvonom?, još jedno je pitanje Abazović uputio premijeru.

“Grđani, evo od smijeha, sada nervoza u PES-u. Od karikiranja sa vještačkom inteligencijom do neprijatne situacije. &volio bih da čujem odgovore. Ako ne bude prilike, nema problema, svakako ćemo ih čuta. Smotano je djelovanje ove Vlade, nemojte da ih remetite. Malo veći zemljotres kreće nakon ljetnje sezone”, istakao je on