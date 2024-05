Gabrijel Eskobar, izaslanik Sjedinjenih Američkih Država SAD za Zapadni Balkan je poručio da Crnoj Gori ne treba posrednik, da je poštovana članica UN i da se njen glas može čuti.

Izvor: Vlada Crne Gore/ S. Matić

Eskobar je na onlajn brifingu sa novinarima rekao da je nekoliko zemalja Zapadnog Balkana, čvrsto na putu ka evroatlantskim integracijama.

“Posebno one članice NATO-a, Albanija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora, koje su u potpunosti angažovane u čitavom procesu pridruživanja Evropskoj uniji”, kazao je Eskobar.

Na pitanje da li je upoznat sa amandmanima Crne Gore na Rezoluciju o Srebrenici, odgovorio je da su vidjeli amandmane ali da Crna Gora radi direktno sa podnosiocima rezolucije.

On je naglasio da ne bi trebalo da bude nikakve podjele u Evropi o tome i da je genocid u Srebrenici činjenica i rezolucija jednostavno podsjeća ljude da je to istorijska činjenica.

“I u vrijeme kada vidite porast poricanja genocida u regionu i veličanje ratnih zločinaca, kosponzori vjeruju da je to bio važan trenutak da se pojača obilježavanje ovog istorijskog događaja i obezbijede neki resursi za edukaciju. Dakle, to zaista ne bi trebalo da bude izazov jer ne izdvaja nijednu državu, nijednu etničku pripadnost, niti bilo koga osim zločinaca. Što se tiče amandmana, Crna Gora je punopravna i poštovana članica Ujedinjenih nacija i znam da smo neformalno videli amandmane koje su oni predložili, ali oni rade direktno sa saizrađivačima rezolucije i to je ispravan način. Crnoj Gori ne treba posrednik, ona je poštovana članica UN i njen glas se može čuti”, rekao je Eskobar, prenosi CdM.

On je saopštio da napušta funkciju, te da je došao do kraja svog trogodišnjeg mandata.

“Ovaj posao je zapravo dvogodišnji, ali sam tražio da ostanem dodatnu godinu jer sam tada zaista vjerovao da ćemo do kraja ove godine imati više napretka u vezi sa Ohridskim sporazumom, da ćemo imati punu implementaciju i nekih zahtjeva Srbije i Zajednice srpskih opština, i da bismo mogli da približimo Kosovo evropskim integracijama kroz Partnerstvo za mir i kandidaturu za Evropsku uniju”, pojasnio je on.

Dodao je da još uvijek nada da se to može postići kroz punu primjenu ovog sporazuma o normalizaciji, ali da mu je ponestalo mi je vremena.

Saopštio je da je nekoliko zemalja članica Savjeta Evrope zatražilo da Kosovo osnuje Zajednicu opština sa srpskom većinom.

Naglasio je da su pitanje Zajednice opština i neka pitanja vezana za srpsku manjinu, a koja nisu ispunjena, stalni zahtjevi.

“To je ono što podstiče zabrinutost da Kosovo možda neće imati glasove za SE”, ocijenio je on.

Komentarišući navode portala Frontlajner da je smijenjen sa funkcije, Eskobar je naveo da su objavljene informacije netačne.

Na pitanje novinara o bliskim vezama Srbije sa Rusijom, Eskobar je kazao da bi bilo pogrešno gledati Rusiju kao uzrok problema u regiji.

“Rusija koristi probleme na Zapadnom Balkanu kako bi širila svoj uticaj”, rekao je Eskobar, navodeći da bi se uticaj Rusije mogao suzbiti rješavanjem problema koji godinama muče region.

Prema njegovim riječima, Srbija je dobrodošla u evroatlantsku porodicu, ali za to postoje jasni uslovi.

Kako je poručio Eskobar, pomirenje, vladavina prava i dobri odnosi sa susjedima su neki od uslova.

Komentarišući situaciju u Bosni i Hercegovini, on je ukazao na novu generaciju političara u toj državi, navodeći da oni žele da vode BiH u evroatlantsku zajednicu, kako prenosi CdM.