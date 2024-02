Četiri crnogorske parlamentarne stranke - Pokret Evropa sad (PES), Demokratska partija socijalista (DPS), Demokrate i Socijaldemokrate (SD) obavezali su svoje članove koji su javni funkcioneri da im plaćaju članarinu.

To pokazuju odluke o članarini za 2024. godinu, dostavljene Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK) i objavljene na njenom sajtu. Stranke su bile u obavezi da do 31. januara donesu takva rješenja, dok ASK ima sedam dana od prijema da ih objavi. Na sajtu još nema odluka nekih političkih aktera, poput Bošnjačke stranke, Demokratske narodne partije, Socijalističke narodne partije...