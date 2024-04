Svi građani mogu se putem mejla obratiti MUP-u ukoliko budu imali bilo kakve prigovore povodom izbora.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Slanjem upita na navedenu e-mail adresu, građani, kao i zainteresovana javnost, biće u prilici da postave pitanja vezana za vođenje biračkog spiska, kao i sprovođenje izbornog procesa u dijelu koji je u nadležnosti ovog Ministarstva.

Uoči izbora za odbornike u Skupštini opštine Budva, koji će se održati 26. maja 2024. godine, kao i izbora za odbornike u Skupštini opštine Andrijevica, koji će se održati 2. juna 2024. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova otvorilo je novu e-mail adresu [email protected] .

"Takođe, građani će putem navedene e-mail adrese moći i da prijave eventualne nepravilnosti vezane za vođenje biračkog spiska, odnosno izbornog procesa u dijelu nadležnosti ovog Ministarstva, a povodom raspisanih lokalnih izbora u opštini Budva i opštini Andrijevica", navodi se u saopštenju.

Upite na e-mail adresu, kao i eventulne prigovore, a povodom raspisanih lokalnih izbora u opštini Budva građani i zainteresovana javnost mogu na opisani način dostavljati do dana zaključenja biračkog spiska koji se vodi za opštinu Budva, odnosno do 15. maja 2024. godine, dok upite i prigovore vezane za lokalne izbore u opštini Andrijevica, mogu dostavljati do dana zaključenja biračkog spiska koji se vodi za opštinu Andrijevica, odnosno do 22. maja 2024. godine.

"Napominjemo, da će nakon zaključenja biračkog spiska, a shodno dosadašnjoj praksi, građanima biti dostupan „Call-centar“, odnosno jedinstveni broj 19820 koji je besplatan za sve korisnike mobilne i fiksne telefonije u Crnoj Gori", navodi se u saopštenju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova na ovaj način uvodi još jedan kontrolni mehanizam, kako kažu, u cilju transparentnog postupanja ovog Ministarstva u sprovođenju izbornog procesa, stvarajući preduslov za povećanje povjerenja građana i javnosti u izborni proces.