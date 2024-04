Samo dan uoči početka predaje izbornih lista za predstojeće vanredne lokalne izbore, zakazane za 26. maj, Budvu trese jedna od najprimitivnijih političkih kampanja koja bjesni na društvenim mrežama.

Doskorašnji politički drugovi iz nekadašnjeg Demokratskog fronta, koji je u Budvi doživio potpuni raspad, kumovi, prijatelj i školski drugovi, saborci u borbi protiv DPS- a koga su krivili za dugogodišnju diskreditaciju, omalovažavanja na ličnoj i porodičnoj razini, optuživali ih da preko lažnih profila na društvenim mrežama i sumnjivih portala napadaju na najprizemniji način, sada to isto čine jedni drugima, čini se na mnogo beskrupulozniji način, pišu Vijesti.

Umjesto da govore o tome kako će Budvu da izvuku iz duboke krize u kojoj se našla jednoipogodišnjom vladavinom sada pritvorenog predsjednika Opštine Mila Božovića, kako namjeravaju da riješe problem nefunkcionalne i preglomazne opštinske administracije, realizuju obećane projekte i pripreme prijestonicu turizma za sezonu, kolone botova angažovane su isključivo na diskreditaciji političkih lidera.

I dok su im usta bila puna Evrope, ravnopravnosti, kosmopolitskog stava, što su proklamovali tokom neuspjele kampanje da Budva postane Evropska prijestonica kulture, sada svojim saborcima sa kojima su, na čelu sa Božovićem, nadmoćno osvojili minule lokalne izbore, u prizemnoj kampanji spočitavaju seksualnu orijentaciju, pokušavajući da preuzmu što više glasova u prosrpskom glasačkom tijelu.

Optužbe dojučerašnjih saboraca

Nosilac liste “Za budućnost Budve - Budva otvoreni grad” Mladen Mikijelj koji je okupio široku koaliciju, nekadašnje članice Demokratskog fronta - Novu srpsku demokratiju, Pokret za promjene i Demokratsku narodnu partiju, te pridobio i Socijalističku narodnu partiju, kao i Ujedinjenu Crnu Goru, Pravu Crnu Goru, Slobodnu Crnu Goru i DEMOS, za “Vijesti” navodi da svjedočimo primitivnoj kampanji, aludirajući da to radi suprotna frakcija - Grupa građana “Budva naš grad” koju predvodi aktuelni predsjednik Skupštine opštine Nikola Jovanović.

“Krenula je primitivna kampanja vrijeđanja naših istaknutih članova i kolega sa političke scene za koju svi u gradu znaju iz koje kuhinje dolazi i ko ovakvim gnusnim napadima može da se bavi. Nade određenih interesnih grupa da mogu biti dio lokalne vlasti raspršile su se nakon formiranja najjačeg političkog bloka Za budućnost Budve - Budva otvoreni grad, koji čine sve osvjedočene anti DPS stranke... Ko neće biti vlast poslije izbora već sad je Budvanima jasno. DPS i SDP su opozicija koji će to i ostati i sa kojima nećemo praviti nikakve dogovore. Na čemu i na kojim partnerima DPS i SDP zasnivaju svoj entuzijazam, građani lako mogu da zaključe i saberu ko im je jedini mogući saveznik poslije izbora kako bi se opet dočepali vlasti”, istakao je Mikijelj za “Vijesti”.

Jovanović pak navodi da se kampanja vodi protiv njega zbog mjesta rođenja, i da je to, kako je ocijenio, svojevrsna poruka svim građanima Budve koji su porijeklom sa sjevera da im je ugroženo jedno od elementarnih ljudskih prava - da smo u javnom diskursu označeni kao građani drugog reda.

On navodi da su “budvanski izbori ponovo zavrijedili značaj državnih izbora, zbog čega vlada veliko interesovanje partijskih centrala za njihov ishod”.

“Posebno su važni za političke subjekte koji čine državnu vlast i primjetno je da je za njih ulog veliki, jer će rezultat na lokalnim izborima pokazati trend na državnom nivou. Propratna pojava u ovoj situaciji je neminovna tzv. ‘prljava kampanja’ u kojoj će nastojati da se diskredituju politički protivnici. U zadnjih godinu dana je primjetno da se upravo takva kampanja vodi protiv naše političke opcije i protiv mene lično, posebno ukazujući na segregaciju po osnovu mjesta rođenja. Mislim da diskriminacija ove vrste se nikad nije sprovodila do mjere da zbog toga što sam porijeklom sa sjevera Crne Gore, odnosno rođeni Mojkovčanin koji živi i radi u Budvi, ne bih trebalo da se kandidujem na izborima i da budem biran na neku od važnih funkcija”.

Jovanović je naveo da nije primijetio da je bilo ko od nadležnih institucija reagovao, niti ukazao na opasnost ovakvog političkog promišljanja u 21. vijeku pišu Vijesti.

“Prljavu k ampanju po pravilu sprovode oni koji imaju resurse a to su političke partije sa državnog nivoa na čijem su platnom spisku razni influenseri koje zapošljavaju u državnim preduzećima, koji na tim mjestima primaju zarade, ne pojavljuju se na poslu, a jedino zaduženje im je da putem društvenih mreža blate konkurenciju. Vrlo često oni koji počnu kampanju riječima da će je voditi na pristojan i pošten način su ti koji su unaprijed pripremili artiljeriju botova i lažnih profila po društvenim mrežama. Njihov zadatak je i da proizvode poplavu komentara na tekstovima po portalima, stvarajući imaginaciju velike podrške. Za političke upućene, ovakve pojave su komične i bez uticaja. Ne sumnjam da će i ovi izbori imati komponentu prljave kampanje zbog čega želim da poručim građanima da se ne obaziru na fikcije i frustracije političkih aktera, već da mudro i detaljno analiziraju sve učesnike, a svoje povjerenje ukažu onima koji su se dokazali da gradom upravljaju vodeći se opštim, a ne ličnim interesom. U Budvi nema nepoznanica ko je kakav, zbog čega sam siguran da prljava kampanja neće imati uticaja jer će razum nadvladati političke podvale”.

Mikijelj upozorava da i pored javnog obraćanja da će pojedine grupacije da vode pozitivnu kampanju, “vidimo da se sa nanovo aktiviranih starih naloga na društvenim mrežama ponovo vodi bestidna kampanja koja je počela još prošle godine”.

“Isti su ljudi meta napada i isti je otrcani i lažni narativ. Namjera im je da lično, zasipanjem uvredama diskredituju pojedince, što je najniži nivo političke komunikacije i najniži nivo ljudskog ponašanja uopšte, za svaku iole pristojnu i normalnu osobu”.

Kako pišu Vijesti, Mikijelj je ocijenio da znaju ko stoji iz naloga na društvenim mrežama, te da je nastala panika na dvoru i da od pristojnog načina borbe za ostvarivanje političkih ciljeva - nema ništa.

“Kampanja nije ni počela, a pojedini već pokazuju pravo lice, što će građani znati da prepoznaju. Već se na početku kampanje vidi da od građanskog pristupa nema ništa. Objave na mrežama pune mržnje, ličnih i homofobnih izjava ne samo da nemaju ništa građansko u sebi, već su i ogavne. Građanska priča je varka ne bi li se dobila podrška dijela građana za lični projekat pojedinaca kako bi bili na vlasti... Lista Za budućnost Budve - Budva otvoreni grad imaće pristojnu i otvorenu kampanju usmjerenu na sve građane, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost i lično svojstvo. Naši aktivisti su posvećeni borbi za ljepšu, bolju i pristojniju Budvu. Mi nećemo vrijeđati nikoga, već ćemo ponuditi i predstaviti naš program i ono što možemo da uradimo za Budvu i njene građane kako bi postala bolje mjesto za život i sigurna luka za poslovne aktivnosti”.

Iz Pokreta Evropa sad nijesu odgovorili “Vijestima” na pitanje da prokomentarišu pljavu kampanju koja se vodi na društvenim mrežama.

Radović: Demokrate neće u blato

Lider budvanskih Demokrata Krsto Radović, čija će partija samostalno nastupiti na izborima, podsjeća da je upravo na posljednjoj sjednici SO Budva, kada je skraćen mandat, apelovao na sve političke subjekte da na pristojan i dostojanstven način vode politički dijalog, uz međusobno uvažavanje i u interesu građana.

“Da izbjegavaju ono što mogu biti posljedice suprotnog ophođenja. Svjedoci smo da u samom početaku kampanje to nije slučaj. Sjetimo se svih podmetačina i konstrukcija koje su bile ustremljene prema Demokratskoj CG i njenim funkcionerima u prošlosti, preko raznih portala i putem društvenih mreža i činjenice da su iste dolazile od strane političkog subjekta koji se raspao i čije se podijeljene frakcije danas javno međusobno sramote. Jasno je da su to duboko ukorijenjeni obrasci ponašanja od kojih moramo napraviti otklon u budućnosti. Predstavnici ove tri političke grupacije koje se sada najbrutalnije napadaju među sobom, do juče su bile dio jednog političkog korpusa, najbliži saradnici Mila Božovića, činili apsolutnu vlast i doveli nas do apsolutne propasti. Demokratska CG se neće valjati u tom blatu, niti zauzimati strane”.

Ističe da će njihova politika, principi i program prezentovani u kampanji biti jasni, racionalni i konkretni, ustremljeni ka interesu građana.

“Naša kampanja će biti pristojna i pozitivna afirmišući kulturu dijaloga i međusobnog uvažavanja i sa tog kursa nećemo odstupiti. Upravo kvalitetan predizborni program i, jednako važno, tim odgovornih, u zajednici prepoznatih i pouzdanih ljudi koji čine listu, temelj je promjena i napretka koji ćemo zajedno sa našim građanima donijeti Budvi jer ona to zaslužuje i sa pravom očekuje. Još jednom apelujem na sve političke subjekte da se tenzije spuste, da se prestane sa vrijeđanjem i međusobnim omalovažavanjem po bilo kojoj osnovi”.

Tičić: Negativna kampanja budvanska prepoznatljivost

Lider budvanskog DPS-a Milan Tičić ističe da je negativna kampanja postala prepoznatljivost budvanskih izbornih procesa.

“Sve je počelo još 2016. godine i od tada traje do današnjeg dana. Ono po čemu je Budva takođe karakteristična jeste okolnost da - za razliku od drugih opština, negativna kampanja kod nas traje u kontinuitetu i između izbornih ciklusa. Što se DPS-a tiče, nikada nijesmo i nećemo učestvovati u tome. Vodićemo dostojanstvenu i čistu kampanju, ukazivati na propuste prethodne uprave, ali i predstaviti našu viziju grada. Vjerujemo da je vrijeme da Budva krene dalje i izađe iz političkog blata u koje je upala”.

Rađenović: Prijavite sve pritiske aktivista bivšeg DF-a i PES-a

Blažo Rađenović, nosilac liste GP URA koja nastupa pod sloganom “Drugačije” pozvao je građane da prijave svaku zloupotrebu ili pritisak koje, kako navodi, sprovode aktivisti bivšeg DF-a i PES-a, pišu Vijesti.

“I pored činjenice da bi danas svi lokalni sekretarijati, opštinska preduzeća i generalno predstavnici lokalne samouprave trebalo da budu u službi građana, kao i da rade na završnim radovima u susret ljetnjoj turističkoj sezoni, mi svjedočimo neviđenom i najprizemnijem obračunu na društvenim mrežama između bivše vlasti, pritisku njihovih funkcionera prema zaposlenima koji su ugovorci, ucjenama i prljavoj kampanji koja prevazilazi svaku mjeru. Građanke i građani Budve neće podleći pritisku, oni žele i zaslužuju drugačiju i odgovornu izvršnu vlast, koja će odluke donositi u Budvi slušajući svoje građane, a ne Milojka Spajića i Andriju Mandića. Pozivamo građane Budve da prijave policiji ili nama svaku zloupotrebu ili pritisak koji sprovode aktivisti bivšeg DF-a i PES-a po principu kako je to nekad radio DPS”.

Odžić: Građani duboko posvađani

Nosilac liste SDP Petar Odžić, koji će u koaliciji sa građanskim partijama i pojedincima nastupiti na izborima, kaže da će voditi pozitivnu kampanju:

“Nećemo učestvovati u dizanju predizbornih tenzija. Građani Budve su posljednjih godina duboko posvađani, politička klima kroz negativna djelovanja su odnose između rođaka, kumova i prijatelja dodatno narušavali. Vrijeme je da se okrenemo građanima, da politika i lična neslaganja ne budu primarni način djelovanja političkih subjekata, već da ovom gradu svi mi pružimo ono najbolje što imamo. Budva mora pokazati da može bolje i pametnije, Budva mora biti prioritet svih nas, kako bismo joj vratili titulu metropole crnogorskog turizma, koja se bojim narušava iz godine u godinu”.