Izvršni direktor Eelektroprivrede Crne Gore (EPCG) Ivan Bulatović izabran je na tu poziciju kao kandidat sa najboljim referencama, saopštili su iz EPCG-a.

Izvor: MONDO

Oni su reagovali nakon što je danas na premijerskom satu predsjednik i poslanik GP URA Dritan Abazović pitao premijera Milojka Spajića, između ostalog, ko je Bulatović u EPCG.

Iz EPCG su naveli da je riječ o "dokazanom i uspješnom čovjeku".

"...naime, diplomirani elektroinženjer, s ozbiljnim iskustvom rada i rukovođenja u organima vrlo respektabilnih kompanija i organizacija, kao što su Elektroprivreda Crne Gore, Crnogorski elektroprenosni sistem, Centar za kordinaciju sigurnosti iz Beograda, Coordinated Auction Office in South East Europe (SEE CAO) u vlasništvu osam prenosnih sistema iz jugoistočne Evrope, Terna Crna Gora (dio stranog drsutva Terna Italija) i Privredna komora Crne Gore kao Predsjednik odbora za energetiku i rudarstvo. Takođe, autor je desetina radova na temu energetike, kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu. O njegovim međunarodno prepoznatim referencama, u datom kontekstu, više od bilo čega drugog govori činjenica da je za izvršnog direktora izabran na javnom konkursu - prvom te vrste u našoj kompaniji - i to u okolnostima u kojima je, podsjećanja radi, čelnik nadležne komisije za izbor Izvršnog direktora bio i član tadašnjeg saziva OD EPCG koji je upravo kadar Abazovićeve partije", piše u saopštenju.

Oni su istakli da su Bulatovićeve reference takve "da nijesu mogle biti ignorisane čak ni u situaciji u kojoj je nadmoć u OD EPCG imala politička struktura gospodina Abazovića".

"Nikakvi ujaci, nikakve skrivene namjere već, prosto, kvalitet radne biografije. Dozvolićete da primijetimo da, u pogledu razvoja EPCG, iskustvo jednog elektroinženjera ima veći značaj od paušalnih ocjena onih koji nijesu imali nikakvo iskustvo u energetici. Ko želi da vidi i čuje - to prepoznaje vrlo jasno. Ko poznaje prilike u energetici - još jasnije", kazali su iz EPCG.

"Mi nastavljamo sa predanim radom u cilju podizanja kvaliteta energetskog sektora u Crnoj Gori na opštu dobit svih njenih građana, s tim što, javnosti radi, ne možemo ćutke prelaziti preko neistina koje plasiraju oni koji pokušavaju da, zlonamjernim komentarima na račun naše kompanije, ostvaruju jeftine političke poene. Uvažavamo, naravno, svačije pravo da učestvuje u javnom životu, ali ćemo, cijeneći važnost EPCG za privredni sistem Crne Gore, uvijek i bezuslovno odgovoriti na svaki neutemeljeni napad. Jer, naš posao je da kompaniju koju su gradile generacije naših predaka vodimo uspješno i predamo u nasljeđe budućim generacijama. Razumijemo da tako nešto ne mogu da shvate oni koji razmišljaju od danas do sjutra, ali je nama, razumjećete, opšti interes uvijek iznad svih partikularizama", zaključuje u izlaganju.