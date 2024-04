"Rekao sam da to ne možemo tako da radimo, zato što može biti protiv određenih priča koje se tiču EU integracije"

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ocijenio je da bi Milo Đukanović i dalje bio na toj funkciji, da on nije bio kandidat na izborima prošle godine, prenose Vijesti.

"Ostavljam građanima da prosude koliko bi to negativno uticalo za demokratski razvoj naše zemlje", rekao je Milatović u gostovanju na Televiziji Crne Gore.

Milatović, bivši zamjenik predsjednika Pokreta Evropa sad, kazao je kako je legitimno da su se on i lider te stranke, premijer Milojko Spajić, politički razišli kad su njihovi stavovi bili "previše udaljeni".

"Dok smo mogli da 'peglamo' te razlike, bili smo zajedno. Kad sam procijenio da ne želim više davati kredibilitet određenim stavovima iza kojih ne stojim, jedino ispravno što sam mogao da uradim je bilo ono što sam uradio", dodao je.

Kazao je da Spajiću želi sve najbolje i kako misli da on to zna.

Milatović je, između ostalog, rekao da je dobro što je na čelu Vlade neko ko ima najveći legitimitet da bude na toj funkciji na osnovu izbornog rezultata, što je Vlada usmjerena na evropske integracije i što, kako je rekao, "nastavlja sa ispravnim stvarima koje je radila prethodna", koje se tiču čuvanja standarda građana, navodeći kao primjer odluku o ograničavanju trgovačkih marži na osnovne životne namirnice, pišu Vijesti.

Ipak, "vrlo problematičnom" smatra odluku da državljanin Turske Binali Čamgoz ne bude izručen toj državi.

Milatović je rekao da su "mnogi ljudi, koji su na neki način bili dio određenih struktura" tokom prethodnog režima, danas dio PES-a.

"To nije bio slučaj otkad je pokret osnovan. Vjerovatno sam i ja dijelom napravio tu grešku, zato što je moje djelimično povlačenje iskorišćeno od strane određenih struktura. Mislim da je zaista onako i moj izlazak bio crveni alarm za Pokret Evropa sad. Rekao sam da bih bio srećan ako moj odlazak može poslužiti da se neke stvari isprave. Ukoliko to ne bude tako, a čisto sumnjam da će biti, na kraju će to građani najbolje moći da prepoznaju", kazao je on.

Komentarišući tvrdnje lidera Građanskog pokreta URA Dritana Abazovića da ujak premijera Spajića, "izvjesni Kankaraš" - prema tvrdnjama Abazovića i kandidat za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost - obavlja intervjue sa kandidatima za važne funkcije u brojnim sektorima, Milatović je kazao:

"Koliko sam dobio informacije od mnogih koji su u učestvovali u takvim razgovorima, ti ljudi su potvrdili to što je gospodin Abazović rekao."

Milatović je rekao da se, između ostalog, "snažno mimoilazio" sa Spajićem kad je u pitanju zalaganje premijera da Crna Gora bude "kripto-raj" ili, kako je rekao Milatović, "crypto-friendly" destinacija.

"O tome smo često razgovarali. Mislio sam da ekonomski Crna Gora treba da se pozicionira drugačije, da je promovisanje takvih politika suprotno EU integracijama, da je i politika gdje se ide u bilateralno pregovaranje o krupnim projektima netransparentna..."

Milatović je ocijenio da za mnoga kadrovska rješenja građani nisu glasali na izborima. Kaže da Predrag Drecun nije bio dio njegovog izbornog štaba, prenose Vijesti.

Predsjednik države je kazao da bi nedobijanje IBAR-a bilo "kao da smo promašili prazan gol iz penala", ali da smo ga "već suštinski dobili".

"Treba usmjeriti snagu na stvari koje dolaze nakon dobijanja IBAR-a", poručio je.

Milatović je rekao da je pet doskorašnjih odbornika PES-a, članova novog odborničkog kluba Pokret za Podgoricu, dalo nemjerljiv doprinos da izborna lista PES-a, koju je on predvodio, ostvari rezultat koji je postigla na izborima.

"Mnogi od njih su imali možda mnogo veći doprinos izbornom rezultatu nego neki ljudi koji su trenutno na najvišim pozicijama u gradskoj upravi", rekao je Milatović, pišu Vijesti.

Upitan da li ti odbornici zaslužuju funkcije, kazao je kako ne želi da ulazi u razgovore odborničke većine u glavnom gradu. "Treba naći model saradnje unutar te većine", dodao je.

Milatović kaže da bi trebalo razmisliti o tome da gradonačelnici i predsjednici opština budu direktno birani.

"Sad imamo situaciju koja možda upravo zbog toga da neki ljudi nisu prošli određene stvari na isti način, nemaju isti entuzijazam i energiju u odnosu na one koji su nosili određene izborne liste", naveo je.

Kaže da bi trebalo napraviti izborni sistem koji će afirmisati direktnu demokratiju.

Milatović je, na pitanje da li se distancirao od programa "Evropa sad 2", upitao voditeljku da li ona zna šta je taj program.

"Ja bih volio da mi imamo dokument koji tačno predstavlja korake i na taj način predstavlja program 'Evropa sad 2'", dodao je.

Milatović je, na pitanje da li je vidio taj program, kazao kako je jasno da ga niko u Crnoj Gori nije vidio.

"To je bila tačka sporenja između gospodina Spajića i mene. Još je tužnije što ljudi ne razlikuju ciljeve od koraka koje treba preduzeti da se dođe do tih ciljeva. Cilj je 1.000 eura, ali da dođete do tog cilja, morate uraditi nešto", poručio je, prenose Vijesti.

Milatović je rekao da je program "Evropa sad 1" suštinski različit od programa "Evropa sad 2", jer je "sve pisalo crno na bijelo i bilo otvoreno za javnu diskusiju".

"Program 'Evropa sad 2' za ciljeve ima recimo platu od 1.000 eura... U prvom razgovoru sa Spajićem, kad sam ga pitao da stavimo na papir korake, rekao je da ćemo do plate doći tako što ćemo Crnu Goru napraviti atraktivnom za određene kripto stvari, đe bi firme iz kripto industrije prebacili dio radnih mjesta ovdje, kako bismo suštinski došli do povećanja zarada na neki nivo od 1.000 eura. Rekao sam da to ne možemo tako da radimo, zato što može biti protiv određenih priča koje se tiču EU integracije", kazao je Milatović, prenose Vijesti.

Kaže da su, dok je bio "nosilac određenih procesa" u PES-u, stvari bile "jasne i transparentne".

Da bi Crna Gora biti bolja, partije moraju biti bolje, poručio je Milatović.

"Ne želim da dajem vjetar u leđa i kredibilitet bilo čemu što nije napisano, utemeljeno u analizi..."