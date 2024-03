PES neće prihvatiti kandidate Demokrata i v.d. direktora Uprave policije može biti samo onaj koji bude imao podršku lidera te partije i premijera Spajića

Izvor: Gov.me/S.Matić

Još uvijek se ne nazire rješenje na sjednici Vlade o izboru v.d. direktora Uprave policije. Demokratska Crna Gora i Pokret Evropa sad insistiraju da kontrolišu sektor bezbjednosti, a koalicioni sporazum različito tumače.

Spajić je već pravio ustupke, tako što je povukao dva kandidata a to su Petar Šestović i Vojislav Dragović. Naime, novi predlog PES-a je Aleksandar Radović, on je šef Finansijsko-obavještajne jedinice. Ukoliko Šaranović ne prihvati i treći predlog partije Pokret Evropa sad nego ostane pri kandidatima koje nude Demokrate, ti kandidati neće imati potrebnu većinu na Vladi, prenosi RTCG.

Radović je jedini pomoćnik direktora policije u punom mandatu, zaslužan što se Crna Gora nije našla na "sivoj listi" Manivala zbog nedovoljne primjene mjera za sprečavanje pranja novca, što je i ozvaničeno na sjednici tog tijela Savjeta Evrope krajem prošle godine.

U međuvremenu obavljen je razgovor sa brojnim kandidatima sa obije strane, među kojima su se izdvojili Radović, Goran Jokić, Draško Radinović, Dragan Gorović ali i Predrag Šuković, aktuelni šef Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO).

U ponoć 12. marta ističe mandat dosadašnjem direktoru uprave policije Zoranu Brđaninu. Ukoliko ne bude izabran v.d. direktora Uprave policije ostaju samo dvije opcije, a to su: Brđaninu će se produžiti mandat dok ne dođe do dogovora ili će doći do razlaza u Vladi, navodi se iz RTCG-a.

Ko se dosad prijavio?

Smijenjeni direktor Uprave policije Zoran Brđanin kazao je u obraćanju javnosti da je odluka Vlade o njegovoj smjeni nezakonita i najavio novu tužbu, piše RTCG.

Šaranović je pozvao sve zainteresovane policajce koji ispunjavaju uslove da do 10. marta dostave prijave za vršioca dužnosti direktora Uprave policije.

Šaranović je u četvrtak rekao da sada imamo pozitivnu praksu – ne biraju se čelnici sektora bezbjednosti “po mračnim hotelskim sobama, već se to radi transparentno”. On je rekao da je na ovaj način unaprijeđena metodologija izbora. Kazao je da je vlada uvažila njegov predlog i raspisan je javni poziv za izbor novog čelnika policije. Kako je kazao. transparentnost je cilj.

“Javni poziv može da ima konsultativnu komponentu. Na ovaj način dobićemo informaciju koji službenici su zainteresovani da budu v.d. direktora policije, ali kandidat može da bude samo neko koga ja kao ministar predložim”, rekao je Šaranović u emisiji "Argumenti" na TVCG.